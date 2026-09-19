64 bị cáo trong vụ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở An Giang lĩnh án tù

Sau ba ngày xét xử và nghị án, chiều 19/9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với 64 bị cáo trong vụ gây rối, phá rào, trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, thuộc ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang.

Theo đó, Nguyễn Hải Vấn (sinh năm 1996, trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) bị tuyên phạt tổng cộng 5 năm 6 tháng tù về các tội “Cố ý gây thương tích,” “Trộm cắp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Văn Sĩ (sinh năm 1993, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), được xác định có vai trò nguy hiểm trong số các bị cáo bị truy tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng,” bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù về tội danh này.

Ngoài hai bị cáo trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt 61 bị cáo khác từ 3 tháng 29 ngày tù đến 4 năm 6 tháng tù về các tội “Cố ý gây thương tích,” “Trộm cắp tài sản,” “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ.”

Riêng bị cáo Trần Thành Trung (sinh năm 2007, ngụ xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 5/10/2025, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Công an tỉnh An Giang, do bức xúc việc Cơ sở cai nghiện quy định không cho hút thuốc lá, các bị can đã tổ chức gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Sĩ cầm đầu, tập trung khoảng 300 người la hét, kích động, kéo nhau từ khu trại cũ qua khu trại mới, dùng cây gỗ, cây sắt, đá, cây kéo đập phá các cửa phòng và phá hàng rào Cơ sở cai nghiện, dẫn đến hơn 300 học viên phá rào bỏ trốn khỏi nơi cai nghiện.

Trong lúc gây rối trật tự, Nguyễn Thành Á, Huỳnh Phú Sĩ, Nguyễn Minh Dủ, Trần Mỹ Anh, Ngô Đức Lợi, Sặc Ki Gia, Hồ Tấn Tài đã cùng nhau xông vào đánh, dùng đá ném, còn Nguyễn Hải Vấn dùng cây lau nhà đâm trúng vào vùng lưng, mặt của Trung tá Nguyễn Huỳnh Cường gây thương tích 12%.

Ngoài ra, trong quá trình bỏ trốn khỏi nơi cai nghiện, một số bị can khi gặp lực lượng Công an chốt chặn để vận động quay về nơi cai nghiện đã không chấp hành, có hành vi chống đối, la hét, kích động và dùng cây, đá ném vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, gây thương tích, trong đó anh Thiệu Thành Dương bị thương tích 6%, anh Nguyễn Tiến Trung 8%, anh Bùi Quang Tiện 16% và anh Huỳnh Tấn Phát bị thương tích 28%.

Sau khi ra khỏi Cơ sở cai nghiện đến xã Mỹ Thuận (tỉnh An Giang), Nguyễn Hải Vấn, Phan Công Thành và Huỳnh Khánh Thuận còn lén lút lấy trộm 1 xe môtô của người dân làm phương tiện bỏ trốn./.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở cai nghiện thông minh

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