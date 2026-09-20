Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực ở Lâm Đồng trong chiều tối nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 20/9, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40mm có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Bảo Thuận, Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh 3, Gia Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Hòa Thắng, Lương Sơn, phường 3 Bảo Lộc, Phan Sơn, Sông Lũy. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 20/9, khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Quốc Oai - Đạ Tẻh 73mm; Cầu Bản Chiêm 39,4mm;... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 20/9 và ngày 21/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.Hiện, các vùng biển nêu trên có mưa rào và dông rải rác. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc./.

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