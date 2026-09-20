Sợi dây kết nối thế hệ trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc với cội nguồn

Ngày 20/9, trong không khí sôi nổi, ấm áp và giàu ý nghĩa văn hóa, Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Cuộc thi hùng biện tiếng Việt lần thứ I năm 2026” tại Seoul, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, phụ huynh và cộng đồng người Việt.

Hoạt động góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt, gìn giữ bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tình cảm hướng về quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc.



Tham dự và phát biểu khai mạc cuộc thi, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Thị Thái Bình đánh giá cao sáng kiến của Tổng hội và sự tâm huyết của các thầy cô giáo, phụ huynh trong việc tạo dựng môi trường học tập, sử dụng và gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Tham tán Công sứ nhấn mạnh: “Tiếng Việt không chỉ là tiếng nói, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa, lịch sử và tâm hồn của dân tộc”. Qua tiếng Việt, các thế hệ được kết nối với gia đình, ông bà, quê hương; đồng thời hiểu hơn về những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.



Đối với các em sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc, việc học và sử dụng tiếng Việt mang ý nghĩa đặc biệt.

Mỗi từ tiếng Việt được học, mỗi câu tiếng Việt được nói là thêm một sợi dây kết nối các em với cội nguồn, giúp các em hiểu hơn về văn hóa và con người Việt Nam, nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình cho rằng việc gìn giữ tiếng Việt chính là gìn giữ cội nguồn để tự tin bước tới tương lai. Việc duy trì tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc mà còn giúp thế hệ trẻ trở thành những nhịp cầu văn hóa, tăng cường sự gắn kết, hiểu biết và quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.



Phát biểu tại cuộc thi, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng cho biết Tổng hội xác định việc gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ, là một trong những hoạt động có ý nghĩa lâu dài.

Theo ông Đào Tuấn Hùng, trong điều kiện cộng đồng người Việt ngày càng phát triển và nhiều em nhỏ sinh ra, lớn lên tại Hàn Quốc, việc tạo dựng môi trường để các em được học, sử dụng và yêu tiếng Việt có vai trò quan trọng trong việc duy trì bản sắc và sự gắn kết cộng đồng.

Chủ tịch Đào Tuấn Hùng bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ trở thành hoạt động được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi bổ ích để các em vừa rèn luyện tiếng Việt, vừa tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc.

Qua đó, tiếng Việt không chỉ được gìn giữ trong mỗi gia đình mà còn trở thành sợi dây kết nối cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc với quê hương, đất nước.



Cuộc thi diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi với các phần thi thể hiện khả năng sử dụng tiếng Việt, sự tự tin và hiểu biết về văn hóa Việt Nam.

Không chỉ là một sân chơi ngôn ngữ, cuộc thi còn trở thành một ngày hội văn hóa, nơi tiếng Việt trở thành cầu nối giữa các thế hệ và giữa quê hương Việt Nam với cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.



Tại cuộc thi, các thí sinh đã tự tin trình bày phần thi của mình hoàn toàn bằng tiếng Việt với phong thái tự nhiên và phát âm rõ ràng. Nội dung trình bày của các em mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, chan chứa tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc, thể hiện qua những chủ đề đa dạng như "Bức tranh được hoàn thiện bởi sắc màu của hai đất nước" (Lee Tae Yoon), "Hai đất nước, hai ngôn ngữ, và con" (Seo Ji Seok), "Chuyến thăm làng Việt Nam Bonghwa" (Nguyễn Hoàng Nam), "Truyện về Bác Hồ" (Vũ Trịnh Tuệ Chi), hay ước mơ cống hiến cho hai quê hương trong bài "Ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá Việt - Hàn" (Bé Tôm).

Thông qua các bài hùng biện, các em thể hiện rõ nhận thức về tầm quan trọng của việc gìn giữ tiếng Việt - sợi dây gắn kết gia đình và cội nguồn, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục học tập, sử dụng thành thạo tiếng Việt và hy vọng được trở về thăm quê hương để trực tiếp giao tiếp bằng tiếng Việt với tất cả mọi người.



Thông qua hoạt động, Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc mong muốn tiếp tục tạo thêm những không gian để thế hệ trẻ được học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa dân tộc và duy trì sự gắn bó với quê hương.



Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tổng hội, các tổ chức hội đoàn, các thầy cô giáo, phụ huynh và cộng đồng trong các hoạt động gìn giữ, phát huy và tôn vinh tiếng Việt, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đoàn kết, giàu bản sắc và ngày càng gắn bó với quê hương, đất nước./.

Tôn vinh tiếng Việt: Nuôi dưỡng tình yêu quê hương từ tiếng mẹ đẻ Việc gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ có ý nghĩa duy trì mối liên hệ với cội nguồn mà còn góp phần phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong quan hệ và giao lưu quốc tế.

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