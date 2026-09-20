“Vui Tết Trung Thu 2026” lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam tại Séc

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, chiều 18/9, tại Trung tâm Thương mại Asia Dragon, thành phố Cheb, Hội Người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Asia Dragon, thành phố Cheb và các vùng lân cận đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung Thu 2026,” với sự tham gia của gần 600 thiếu nhi cùng cha mẹ.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam cùng cán bộ Đại sứ quán; Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại CH Séc, Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Asia Dragon Trần Văn Đang; Thị trưởng thành phố Cheb Ing. Jan Vrba cùng đại diện chính quyền địa phương và đông đảo bà con người Việt.



Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Dương Hoài Nam đánh giá cao quy mô và cách thức tổ chức Tết Trung Thu tại Cheb, với gần 600 thiếu nhi đăng ký tham dự. Theo Đại sứ Dương Hoài Nam, sự tham gia đông đảo của các em cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định sức hút của hoạt động văn hóa cộng đồng được duy trì tại địa phương.



Đại sứ Dương Hoài Nam đánh giá cao việc Ban Tổ chức kết hợp hoạt động vui chơi với công tác khuyến học, vinh danh và khen thưởng các em có thành tích tốt trong học tập.

Ông Ing. Jan Vrba, Thị trưởng thành phố Cheb cùng học sinh có thành tích học tập tốt tại Thành phố Cheb. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Theo Đại sứ Dương Hoài Nam, đây là cách làm thiết thực nhằm động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, đồng thời góp phần giúp thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt Nam tại CH Séc hiểu hơn về văn hóa, truyền thống và cội nguồn dân tộc. Đặc biệt, Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ ấn tượng trước việc Ban Tổ chức mời các em nhỏ đến từ Dětský domov Cheb a Horní Slavkov tham dự.

Hoạt động này tạo điều kiện để các em thiếu nhi người Séc cùng giao lưu, vui chơi và tìm hiểu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam.



Đại sứ Dương Hoài Nam cũng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền thành phố Cheb đối với cộng đồng người Việt Nam tại địa phương, góp phần tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp cho xã hội sở tại.



Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Văn Đang cho biết tổ chức Tết Trung Thu cho thiếu nhi đã trở thành hoạt động được duy trì từ những năm đầu thành lập Trung tâm Thương mại Asia Dragon. Hoạt động này ngày càng thu hút đông đảo các gia đình trong cộng đồng tham gia.

Ông Trần Văn Đang bày tỏ cảm ơn lãnh đạo thành phố Cheb và tỉnh Karlovy Vary đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại địa phương, qua đó giúp bà con yên tâm làm ăn, sinh sống, hội nhập và phát triển.



Trong khuôn khổ chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi và trò chơi tập thể; được nhận giấy khen, phần thưởng nhằm ghi nhận những nỗ lực trong học tập và các hoạt động của mình. Không gian Trung Thu được tạo điểm nhấn với đèn ông sao, tiếng trống múa lân, các tiết mục văn nghệ và mâm cỗ truyền thống.



Đối với những em nhỏ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại CH Séc, đây không chỉ là dịp vui chơi mà còn là cơ hội trực tiếp trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung Thu giúp các em thêm hiểu và gắn bó với truyền thống, đồng thời góp phần nuôi dưỡng ý thức về cội nguồn.

Việc mở rộng chương trình để các em nhỏ người Séc cùng tham dự cũng tạo không gian giao lưu văn hóa gần gũi, thân thiện. Qua các trò chơi, món ăn và hoạt động truyền thống, văn hóa Việt Nam được giới thiệu tới các em nhỏ sở tại một cách sinh động.



Chương trình “Vui Tết Trung Thu 2026” tại Trung tâm Thương mại Asia Dragon góp phần mang đến một mùa Trung Thu vui tươi cho thiếu nhi, đồng thời tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt tại Cheb với chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam tại CH Séc./.

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