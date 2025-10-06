Trung Thu của hồi ức và gắn kết cộng đồng tại Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, nói đến Tết Trung Thu người ta hay nghĩ tới những hoạt động vui chơi, rước đèn ông sao, đèn lồng, phá cỗ trông Trăng cho trẻ em.

Tuy nhiên, trong rất nhiều các hoạt động nhân dịp này tại Singapore, điều có thể gây ấn tượng sâu sắc hơn cả là sự xuất hiện và hào hứng tham gia của những người lớn tuổi, qua đó truyền đi thông điệp về sự nâng niu những hồi ức tuổi thơ, giữ gìn những truyền thống tốt đẹp và gia tăng gắn kết cộng đồng trong một xã hội mở.

Tại khu phố Albert Street Walk ở Bugis, trong không gian tràn ngập hàng hóa, đồ chơi Trung Thu như mặt nạ, đèn lồng, bánh trung thu, hoa quả, nhiều ông lão, bà lão thong dong đi ngắm và mua hàng.

Gian hàng bánh Trung thu tại Singapore thu hút người cao tuổi đến mua. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Có người hào hứng hỏi mua đồ về trang trí nhà cửa hay mua quà cho các cháu, có người lại trầm tư đứng trước các món đồ, như hồi tưởng về ký ức một thời tuổi thơ của mình vậy.

Cũng có người vào chùa, lặng lẽ thắp nến nhân dịp Tết hoa đăng quen thuộc để cầu mong gặp được những điều tốt đẹp.

Không khí tại khu China Town nhộn nhịp hơn với khá nhiều hoạt động: một không gian đậm nét Tết Trung thu với đèn lồng, áp phích, sân khấu rực rỡ, với hoạt động đón Trăng diễn ra như một buổi sinh hoạt cộng đồng.

Gian hàng Trung thu đông khách tại Singapore. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Những người trẻ và người già cùng tham gia trò chơi đố vui có thưởng, còn du khách vô tình đi qua cũng có thể nhận phần thưởng nếu trả lời đúng đáp án của câu hỏi.

Những cánh tay, những gương mặt háo hức, những nụ cười thỏa mãn tạo nên một bầu không khí vô cùng gắn kết và ý nghĩa; trong khi những tiết mục văn nghệ xen kẽ cũng khiến không gian cộng đồng thêm phần náo nhiệt.

Cạnh đó lại là một khung cảnh có phần trái ngược: những ông lão đăm chiêu tính toán đường đi nước bước trên những bàn cờ nhỏ, trước đối thủ.

Trong tiếng nhạc và sự ồn ã của các trò chơi giao lưu ở sân khấu bên cạnh, các “lão tướng” vẫn giữ sự tập trung cao độ để tìm ra chiến thuật chiến thắng, tạo nên một “khoảng lặng” tư duy trong không gian Trung Thu nhộn nhịp.

Nụ cười trẻ thơ trong Tết Trung Thu tại Singapore. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Dẫn hai con tới tham gia sự kiện, chị Jackqueline, người dân địa phương, cho biết: “Tôi đã đến đây tham gia sự kiện như thế này vài năm rồi. Họ tổ chức cho cộng đồng và năm nay tôi mang con tôi tới đây để tìm hiểu thêm ý nghĩa của Tết Trung thu. Thường có ca sĩ hát, nhưng cũng có thể hát karaoke cùng các hoạt động vui chơi truyền thống khác. Hoạt động gắn kết này rất tuyệt vời.”

Còn ngại ngùng, song bé Feng Hao, 6 tuổi, con trai chị Jackqueline cho biết rất thích Tết Trung Thu, có đèn lồng, có trò chơi và bé rất vui vì được mẹ đưa đến chơi tại sự kiện này.

Ở một góc khác tách biệt là “sân khấu ngoài trời” tự tạo của một nhóm các nghệ sỹ lớn tuổi: người đánh trống, người đánh đàn, thổi sáo, người hát, người nhảy múa…, trong sự hưởng ứng và những tràng vỗ tay của du khách tham quan.

Tất cả đều thể hiện giá trị của cộng đồng trong dịp Tết Trung thu tại Singapore, với một thế hệ người lớn tuổi không hề bị lãng quên./.

Tết Trung Thu ở Việt Nam có gì khác biệt so với các quốc gia châu Á khác? Không chỉ ở Việt Nam, Trung Thu cũng là một ngày lễ lớn trong đời sống của nhiều quốc gia Á Đông như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.