Giá năng lượng và lạm phát gây sức ép lên các cuộc thảo luận tài chính của EU

Các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro (Eurozone) ngày 18/9 nhóm họp tại Dublin (Ireland) trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh, lạm phát có dấu hiệu gia tăng và triển vọng tăng trưởng yếu, đặt ra sức ép đối với các nền kinh tế châu Âu.

Cuộc họp diễn ra trong hai ngày 18-19/9, với sự tham dự của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước Liên minh châu Âu (EU).

Giá dầu tăng nhanh trong những ngày gần đây do nguồn cung toàn cầu sụt giảm, trong đó tình trạng gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được xem là nguyên nhân làm gia tăng sức ép lên thị trường năng lượng.

Các cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia cũng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Một trong những vấn đề được quan tâm nữa là đề xuất áp thuế đối với khoản lợi nhuận tăng thêm của các doanh nghiệp năng lượng trong bối cảnh giá dầu và nhiên liệu leo thang.

Bộ trưởng Tài chính Ireland Simon Harris cho rằng các doanh nghiệp năng lượng đang thu lợi nhuận đặc biệt lớn từ cuộc khủng hoảng năng lượng, trong khi người dân phải chịu chi phí nhiên liệu ngày càng cao. Ông cho rằng nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng hiện nay là tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz.

Đề xuất trên nhận được sự quan tâm của một số nước thành viên. Trước đó, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Ba Lan và Áo đã đề nghị đưa cơ chế thuế lợi nhuận bất thường trên phạm vi EU vào chương trình nghị sự cuộc họp tại Dublin.

Bên cạnh giá năng lượng, các bộ trưởng tài chính khu vực Eurozone cũng thảo luận về những biến động trên thị trường trái phiếu toàn cầu, nguy cơ lạm phát gia tăng và triển vọng tăng trưởng.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde dự kiến tham gia các cuộc thảo luận sau khi ECB tăng lãi suất ngày 10/9.

Cũng trong hai ngày 18 và 19/9, toàn bộ 27 bộ trưởng tài chính EU cùng các thống đốc ngân hàng trung ương cũng tiến hành các cuộc trao đổi không chính thức về diễn biến kinh tế vĩ mô, ổn định tài chính và các ưu tiên chính sách của EU.

Các bộ trưởng tài chính Canada, Anh, Ukraine và Thụy Sĩ cùng Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cũng tham dự một số phiên thảo luận.

Trong bối cảnh giá năng lượng biến động mạnh, các cuộc thảo luận tại Dublin được kỳ vọng tập trung vào cách thức hạn chế tác động của cú sốc năng lượng đối với người tiêu dùng và nền kinh tế, đồng thời duy trì ổn định giá cả và tăng trưởng của EU./.

Bất ổn địa chính trị kìm hãm tăng trưởng Eurozone Kinh tế châu Âu liên tiếp chịu tác động từ các cú sốc bên ngoài như đại dịch COVID-19, xung đột Nga-Ukraine, chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và căng thẳng tại eo biển Hormuz.