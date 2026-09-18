Hợp tác quốc tế để thu hút đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng

Ngày 18/9, tại thành phố Đà Nẵng, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) đã phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) đồng tổ chức Diễn đàn VIFC-ACCA 2026-Khung pháp lý, lĩnh vực ưu tiên và cơ hội đầu tư tại VIFC-DN.

Diễn đàn có sự tham gia của hàng trăm đại diện các cơ quan quản lý, định chế tài chính quốc tế và nhà đầu tư nhằm đối thoại về khung pháp lý cho hoạt động tài chính, các lĩnh vực ưu tiên của VIFC-DN và yêu cầu về nguồn nhân lực cho hệ sinh thái tài chính quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN khẳng định việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Hiện nay nền tảng pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế đã từng bước được hình thành, tạo điều kiện cho sự tham gia của các ngân hàng, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ tài chính, tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Thành phố Đà Nẵng luôn xác định VIFC-DN không chỉ là nơi tập trung các tổ chức tài chính, mà hướng tới trở thành một nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư của Việt Nam; một không gian phát triển các sản phẩm tài chính mới; và một hệ sinh thái gắn kết tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

VIFC-DN định hướng tập trung vào các lĩnh vực như quản lý quỹ và quản lý tài sản, tài chính xanh và thị trường carbon, sàn giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính và các nền tảng và sản phẩm tài chính đổi mới.

Ngoài ra, mục tiêu không chỉ là thu hút từng doanh nghiệp riêng lẻ, mà từng bước hình thành một hệ sinh thái gồm nhà đầu tư, định chế tài chính, công nghệ, tư vấn pháp lý, kế toán-kiểm toán, quản trị rủi ro và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, tài chính xanh, thị trường carbon và đầu tư bền vững đang ngày càng trở thành một xu hướng lớn của thị trường tài chính toàn cầu. Đối với Việt Nam, đây vừa là yêu cầu của phát triển, vừa mở ra nhiều cơ hội thu hút nguồn vốn mới.

Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng VIFC-DN có thể trở thành một đầu mối kết nối các dự án xanh có chất lượng với nguồn vốn quốc tế, thúc đẩy các sản phẩm tài chính xanh và hỗ trợ hình thành hệ sinh thái thị trường carbon ngày càng minh bạch, hiệu quả.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động tại VIFC-DN được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi và tạo thuận lợi nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh và thu hút nguồn nhân lực quốc tế.

Đáng chú ý, các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm; chuyên gia, nhà quản lý quốc tế đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030 và được hưởng thời hạn cư trú lên tới 10 năm cho bản thân và gia đình.

Tiếng Anh được sử dụng trong hoạt động của Trung tâm, không áp dụng hạn ngạch đối với lao động nước ngoài, đồng thời định hướng áp dụng đầy đủ các chuẩn mực IFRS và IAS trong báo cáo tài chính.

Bà Helen Brand, Tổng Giám đốc Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo bà Helen Brand - Tổng giám đốc ACCA, đây là một trong những tổ chức tiên phong xây dựng và thúc đẩy các chuẩn mực báo cáo phát triển bền vững quốc tế. Cách thức cộng đồng quốc tế thống nhất trong việc đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các cam kết về phát triển bền vững.

Thành công hay thất bại của những nỗ lực này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển của doanh nghiệp, thậm chí đến các mô hình kinh tế trong những năm tới.

Các hội viên ACCA được đào tạo và trang bị năng lực để phát triển trong môi trường toàn cầu, đồng thời có tinh thần doanh nhân - những yếu tố cần thiết để duy trì sự tăng trưởng của một trung tâm tài chính. ACCA mong muốn tiếp tục hợp tác với Đà Nẵng để biến tham vọng này thành hiện thực.

Đối với ACCA, diễn đàn lần này tại Đà Nẵng tiếp nối các hoạt động của tổ chức trong lĩnh vực tài chính bền vững và báo cáo phát triển bền vững quốc tế. ACCA hiện dẫn dắt ASEAN Sustainability Reporting Advocacy Collaborative, sáng kiến hỗ trợ các nền kinh tế ASEAN trong quá trình áp dụng các chuẩn mực báo cáo phát triển bền vững quốc tế, trong đó có các chuẩn mực do Hội đồng Chuẩn mực Bền vững Quốc tế (ISSB) phát triển.

Chương trình Diễn đàn VIFC-ACCA 2026-Khung pháp lý, lĩnh vực ưu tiên và cơ hội đầu tư tại VIFC-DN gồm hai phiên thảo luận.

Phiên thứ nhất tập trung vào khung pháp lý đối với hoạt động tài chính và các lĩnh vực ưu tiên tại VIFC-DN.

Phiên thứ hai đi sâu vào tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon và cơ hội phát triển các sản phẩm tài chính bền vững tại Trung tâm, tiếp đó là phiên thảo luận với các chuyên gia.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA). (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Tại sự kiện cũng diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) trong thời gian tới./.

Hợp tác Việt Nam-Anh mở thêm dư địa cho Trung tâm Tài chính quốc tế Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hợp tác trong lĩnh vực tài chính là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Vương quốc Anh.