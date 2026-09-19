Belarus diễn tập phòng thủ sườn phía Tây, giáp biên giới EU

Belarus đã tiến hành một cuộc diễn tập quân sự tại khu vực phía Tây nước này trong tuần qua, trong đó một số hoạt động được tổ chức tại các địa phương giáp biên giới với Ba Lan và Litva.

Theo Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 15-18/9, nhằm nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quân đội trong các tình huống khác nhau.

Các nội dung diễn tập tập trung vào việc tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Belarus.

Bộ trên nhấn mạnh cuộc diễn tập mang tính phòng thủ, đồng thời cho biết hoạt động huấn luyện được tổ chức theo kế hoạch của lực lượng vũ trang nước này.

Belarus thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập quân sự nhằm huấn luyện và nâng cao khả năng phối hợp của các đơn vị. Một số cuộc diễn tập trước đây được tiến hành với sự tham gia của lực lượng quân sự Nga.

Cuộc diễn tập lần này diễn ra tại một số khu vực phía Tây Belarus, trong đó có những địa phương nằm gần biên giới với các nước láng giềng thuộc Liên minh châu Âu./.

Ukraine tăng cường an ninh ở khu vực biên giới với Belarus Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), các đơn vị của cơ quan này và quân đội đang “thực hiện một loạt các biện pháp an ninh tăng cường toàn diện tại các khu vực phía Bắc của đất nước.”