Drone xuất hiện gần sân bay, Luxembourg tạm đình chỉ hoạt động bay

Giới chức Luxembourg đang điều tra các vụ phát hiện thiết bị bay không người lái (drone) khiến hoạt động tại sân bay chính của nước này phải tạm thời đình chỉ trong đêm 18/9.

Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden ngày 19/9 cho biết nước này đang phối hợp với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để làm rõ vụ việc.

Ông cho biết trong vài ngày qua, nhà chức trách đã phát hiện những drone “có khả năng có kích thước lớn” xuất hiện trong không phận Luxembourg, song hiện chưa thể xác định nguồn gốc.

Hiện, các cơ quan chức năng đang phân tích tình hình.

Hoạt động bay tại sân bay Luxembourg đã bị tạm dừng trong thời gian ngắn vào đêm 18/9 - rạng sáng 19/9 sau khi phát hiện các drone bay trái phép gần và phía trên sân bay.

Ban quản lý sân bay Luxembourg cho biết đây là biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách, phi hành đoàn, nhân viên sân bay và máy bay.

Hãng hàng không quốc gia Luxair cho biết hơn 1.800 hành khách bị ảnh hưởng, trong đó 17 chuyến bay đến phải chuyển hướng tới các sân bay khác, như Brussels (Bỉ), Paris (Pháp) và Frankfurt (Đức).

Hoạt động bay đã được nối lại trong ngày 19/9, song Luxair cảnh báo có thể tiếp tục xảy ra những ảnh hưởng dây chuyền đối với lịch bay.

Thủ tướng Frieden nhận định việc phát hiện drone là vấn đề mới đối với Luxembourg nhưng không hoàn toàn mới đối với các nước láng giềng. Ông khẳng định Luxembourg sẽ phối hợp với các đối tác để bảo đảm an toàn cho người dân./.

Đức điều tra vụ UAV gắn thuốc nổ xuất hiện tại sân bay Đức đánh giá vụ phát hiện một UAV gắn thuốc nổ tại sân bay Leipzig là một “kịch bản tấn công lai,” đồng thời cảnh báo đây là vụ việc an ninh nghiêm trọng.