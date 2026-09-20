Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự Hội nghị kết nối đối tác khu vực công năm 2026

Ngày 20/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội nghị Kết nối đối tác khu vực công năm 2026, mở ra một cách tiếp cận mới: Từ “Partnership” đến “Co-Creation” - từ hợp tác riêng lẻ đến kết nối đa phương cùng xác định vấn đề, phát triển giải pháp và tạo ra giá trị, tác động bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự hội nghị, biểu dương những kết quả mà Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Ông đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở các mô hình, cách làm phong phú của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở giáo dục đại học khác, khẩn trương hoàn thiện đề án, thúc đẩy hiệu quả mô hình hợp tác nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, tập trung vào cách xác định, công khai các bài toán thực tiễn, lựa chọn trường, nhóm nghiên cứu phù hợp, cơ chế đặt hàng và huy động nguồn lực, chia sẻ dữ liệu, phối hợp tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao, sử dụng kết quả hiệu quả.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đánh giá hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học theo hướng coi trọng hơn sản phẩm, khả năng chuyển giao, mức độ ứng dụng và tác động kinh tế xã hội bên cạnh các tiêu chí học thuật. Bộ Khoa học và Công nghệ sớm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát quy định hiện hành, đảm bảo hình thành quy trình thông suốt từ bài toán thực tiễn, nhiệm vụ khoa học, lựa chọn các đơn vị thực hiện, bố trí nguồn lực, tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng và đánh giá kết quả.

Các bộ, ngành và địa phương chủ động rà soát, lựa chọn một số vấn đề lớn hoặc vấn đề khó, những điểm nghẽn, nút thắt từ thực tiễn từ đó huy động trí tuệ của các trường đại học, viện nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp.

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, nghiên cứu đổi mới cơ chế đặt hàng theo hướng xuất phát từ vấn đề cần giải quyết và sản phẩm cần đạt được, tăng tính cạnh tranh, tính công khai và cho phép huy động các nhóm nghiên cứu liên ngành, liên trường; hạn chế tình trạng nhiệm vụ khoa học được hình thành chủ yếu từ đề xuất của đơn vị nghiên cứu mà chưa có địa chỉ sử dụng, tránh tình trạng nghiên cứu rồi bỏ, khóa lại...; rà soát vướng mắc về cơ chế tài chính, tiếp nhận và chia sẻ dữ liệu, sở hữu trí tuệ, chuyển giao, thương mại hóa, sử dụng kết quả nghiên cứu.

Chính phủ cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về tự chủ đại học, cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, chia sẻ dữ liệu, tạo môi trường thuận lợi nhất để các cơ sở giáo dục đại học, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học phát huy tiềm năng, đóng góp thực chất, hiệu quả cho đất nước.

Phó Thủ tướng tin tưởng, hệ thống các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam sẽ phát huy tính tiên phong của Chính phủ và địa phương, mở đường bằng tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo bằng hành động, đóng góp bằng kết quả thiết thực, đưa trí tuệ Việt Nam tạo nên những bước tiến mới cho một đất nước tự chủ, tự lực, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường, đánh dấu tròn 50 năm hình thành và phát triển (1976-2026). Hiện nay, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn mình trở thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, định hướng nghiên cứu và phát triển bền vững, có thứ hạng quốc tế thuộc nhóm 150 châu Á và nhóm 501+ thế giới.

Hành trình 50 năm ấy, được đúc kết từ 8 giá trị di sản nội lực xuyên suốt các thế hệ người học: Đoàn kết-nghĩa tình đặt nền móng trong gian khó; tận tâm-cộng đồng-tiên phong tạo nên bản lĩnh và vị thế hôm nay; kiến tạo-bền vững-quốc tế hóa mở ra tầm nhìn tương lai. Các giá trị này cũng là kim chỉ nam để nhà trường chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu học thuật mà luôn xác định sứ mệnh phụng sự xã hội và đồng hành cùng sự phát triển phồn vinh của địa phương, đất nước.

Đánh dấu bước chuyển quan trọng như chuyển từ đại học đa ngành, bền vững sang đại học đồng kiến tạo, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính thức công bố chiến lược Kết nối đối tác khu vực công giai đoạn 2026-2030. Nhà trường chuyển từ các kết nối song phương riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái hợp tác đa phương đồng sáng tạo giá trị vì tương lai bền vững (UEH Value Co-Creation Ecosystem for Sustainable Impact): Đồng xác định vấn đề-Đồng thiết kế giải pháp-Đồng triển khai và Đồng tạo giá trị. Chiến lược này được vận hành dựa trên mô hình hợp tác 5 thành phần: chính quyền-đại học-doanh nghiệp-cộng đồng-môi trường tự nhiên, quy tụ sức mạnh tổng hợp để giải quyết những bài toán lớn của vùng, quốc gia thông qua mô hình đột phá, các công cụ mới, tiếp cận mới.

Đặc biệt, nhà trường đã triển khai ký kết hợp tác chiến lược kết nối đối tác khu vực công: UniverCity Innovation Hub - Đồng kiến tạo giá trị trong hệ sinh thái đổi mới đô thị - vùng và ra mắt nền tảng số kết nối nhu cầu hợp tác từ khu vực công./.

Xét tuyển đại học 2027, bỏ cộng điểm chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi? Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay trên thực tế, điểm cộng có thể tạo bất bình đẳng khi cơ hội tiếp cận của thí sinh khác nhau.