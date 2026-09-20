Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada

Ngày 20/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Nguyễn Hồng Điệp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 20/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, từ ngày 20-25/9/2026.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ; Đỗ Hùng Việt, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc; Phạm Vinh Quang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác; thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa; đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Đại hội đồng Liên hợp quốc Canada Mỹ
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