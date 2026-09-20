Tìm kiếm thông tin về nơi chôn liệt sỹ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968

Ngày 20/9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, rà soát, thu thập và xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, được chôn cất tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sỹ quận Gò Vấp (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin và ghi nhận từ một số nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia và chứng kiến sự việc, vào khoảng thời gian Tết Mậu Thân năm 1968, đã có khoảng 100 thi thể cán bộ, chiến sỹ được vận chuyển bằng xe quân sự (xe Hồng thập tự) về tập kết, xử lý và chôn tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ), nay là Đài tưởng niệm liệt sỹ quận Gò Vấp, địa chỉ số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực giếng nước cũ trên địa bàn.

Các cán bộ, chiến sỹ nói trên thuộc nhiều đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã anh dũng hy sinh trong quá trình tiến công các mục tiêu trọng yếu như Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, khu vực ngã ba Chú Ía, ngã ba Cây Dừa...

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi, tìm kiếm và tiếp nhận thông tin từ các cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sỹ về bất kỳ thông tin các trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sỹ, đơn vị bộ đội và biệt động tham gia tiến công các mục tiêu khu vực Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía... trong Tết Mậu Thân 1968; vị trí các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng chôn lấp thi thể cán bộ, chiến sỹ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sỹ quận Gò Vấp và một số khu vực lân cận; bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu hoặc những ký ức, manh mối liên quan...

Mọi thông tin tiếp nhận xin vui lòng liên hệ đến Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp (điện thoại/Zalo: 0903.910.958) hoặc Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (điện thoại/Zalo: 0986.548.181).

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, mỗi thông tin, mỗi ký ức dù là nhỏ nhất từ các nhân chứng, người có thông tin cũng có thể là "chìa khóa" vô cùng quý giá giúp xác định vị trí, tìm lại nơi yên nghỉ của hơn 100 anh hùng liệt sỹ sau gần 60 năm; góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc./.

Lần theo ký ức nhân chứng, Quảng Ngãi tìm kiếm và quy tập 9 hài cốt liệt sỹ Nhờ khai thác thông tin từ các nhân chứng lịch sử và phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng vũ trang với người dân, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm.

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