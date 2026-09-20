Lễ hội Trung thu 2026 gắn kết cộng đồng, lan tỏa văn hóa Việt tại Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 19/9, Lễ hội Trung Thu 2026 do Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại Singapore (VNAS) tổ chức đã diễn ra sôi nổi, ấm áp trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Đây là một trong những sự kiện văn hóa cộng đồng thường niên tiêu biểu của VNAS, trở thành dịp gặp gỡ của các gia đình Việt Nam, những người đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore, cùng bạn bè Singapore và quốc tế.



Tiếp nối thành công và sức lan tỏa của những mùa Trung Thu trước, chương trình năm nay tiếp tục thu hút hàng nghìn lượt người tham dự.

Ngay từ khi bước chân vào khuôn viên, du khách có thể cảm nhận được một không gian văn hóa gần gũi, với đèn ông sao, đèn lồng cá chép, những bức tranh về năm Ngọ và một góc chụp ảnh lưu niệm lung linh dưới ánh trăng góc trời cùng “dải ngân hà” mang theo những điều ước của những người tham dự.

Lần đầu tiên tham dự lễ hội, trong một không gian ấm áp của đêm hội Trăng rằm, Trần Nguyên Đức, lớp 11, đã dán lên “dải ngân hà” 4 mong ước, đó là “trở nên giàu hơn về tình cảm, giàu vật chất, giàu kiến thức và giàu bạn bè.”

Đang học năm cuối cao học, Lê Thị Minh Anh, 29 tuổi, mong muốn ra trường đúng hạn để về nhà đoàn viên với gia đình. Minh Anh chia sẻ mong muốn rằng tất cả mọi người đều được bình an, hạnh phúc trong dịp Tết Trung Thu này.



Hòa vào không gian sum họp, chia sẻ niềm vui ngày hội và gìn giữ những ký ức Trung Thu thân thuộc nơi xa quê, nhiều hoạt động vui chơi đa dạng cũng mang đến những phút giây trải nghiệm ý nghĩa cho du khách, như vẽ mặt nghệ thuật, trang trí đèn lồng giấy Dó, xin chữ thư pháp, các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập nồi…

Bé Henry, 7 tuổi, hăng hái chơi trò kéo co và tự tin sẽ chiến thắng. Mika Minh Anh, 7 tuổi, xúng xính trong bộ trang phục biểu diễn văn nghệ, bẽn lẽn khi được phóng viên phỏng vấn, nhưng khi được đề nghị hát một bài, bé đã véo von: “Có người gọi ông Trăng. Bạn em lại nói chị Hằng. Riêng em, em thích trăng rằm, trăng rằm sáng trong. Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá. Trăng treo ngọn khế trong vườn. Trăng len lỏi khắp mọi nhà, trăng lặn cùng cá dưới ao.”



Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Trung Thu 2026 cũng góp phần hưởng ứng những định hướng của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/08/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó nhấn mạnh việc gìn giữ và lan tỏa truyền thống, bản sắc văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ tiếng Việt tới thế hệ trẻ và các thế hệ người Việt Nam mai sau.

Thông qua những câu chuyện, trò chơi, lời ca, phong tục và hoạt động văn hóa bằng tiếng Việt, lễ hội mong muốn tạo thêm một không gian để tiếng Việt được sử dụng, được yêu mến và được truyền lại một cách tự nhiên trong đời sống cộng đồng.



Phát biểu tại lễ hội, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh: “Đại sứ quán, Ban Liên lạc, các cơ quan bên cạnh rất mong muốn làm sao giữ được tiếng Việt, bản sắc Việt trong các cháu thiếu nhi. Chúng ta có thể học tiếng Anh rất giỏi, học tiếng Pháp, tiếng Hoa, học nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng làm sao chúng ta phải giữ được tiếng Việt của mình, đây là nguồn cội là bản sắc, vì sau này dù ở đâu thì chúng ta đều gắn kết với quê hương đất nước thông qua đầu tiên là tiếng Việt. Đây cũng là thông điệp mà tôi muốn gửi đến tất cả các quý phụ huynh Việt Nam ở đây, làm sao giữ được tiếng Việt, giữ được sợi dây kết nối với quê hương đất nước cho các cháu.”



Vui mừng với không khí của lễ hội, anh Nguyễn Phúc Trường- đại diện Ban Tổ chức- chia sẻ: “Cũng mong thông qua các chương trình văn hóa thường niên như thế này sẽ giúp cho các cộng đồng người Việt Nam tại Singapore có thể giữ được truyền thống của người Việt Nam, đặc biệt là các em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Singapore có thể kết nối và giữ gìn bản sắc dân tộc, đặc biệt là tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.”

Tại lễ hội, du khách đã được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc do cả các em nhỏ và người lớn trong cộng đồng người Việt Nam tại Singapore biểu diễn.

Các du khách nhí cũng rộn ràng với chị Hằng, chú Tễu, với mâm cỗ Trung Thu. Mọi người cùng hân hoan với hoạt động phá cỗ trông Trăng, rước đèn ông sao, múa lân.

Xuyên suốt sự kiện, du khách cũng được thưởng thức các món ăn của nhà hàng Việt, trải thảm trên bãi cỏ trong khuôn viên Đại sứ quán để trải nghiệm và cảm nhận Tết Trung Thu Việt.



Cheri Ng, du khách quốc tế tham dự lễ hội, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Đại sứ quán, và tôi nghĩ đây thực sự là một cơ hội tốt để tôi đến với những người bạn tuyệt vời, người nước ngoài và người Việt Nam, được thấy sự đa dạng của nền văn hóa của các bạn, được trải nghiệm văn hóa Việt Nam nhiều hơn, cách các bạn đón Trung Thu, các trò chơi, bầu không khí, tôi nghĩ là rất đông vui. Tôi chúc mọi người một lễ hội Trung Thu vui vẻ.”



Lời chúc bằng tiếng Việt của chị Cheri Ng như một sự khẳng định sức hấp dẫn và truyền cảm hứng của văn hóa Việt Nam tại Singapore. Lễ hội kết thúc trong rộn ràng tiếng cười, cùng một thông điệp ý nghĩa: tiếp tục gìn giữ tiếng Việt, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức về cội nguồn trong thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam và hình ảnh một cộng đồng người Việt tại Singapore đoàn kết, năng động, gắn bó với quê hương và hội nhập tích cực với xã hội sở tại./.





“Vui Tết Trung Thu 2026” lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam tại Séc Tết Trung Thu cho thiếu nhi đã trở thành hoạt động được duy trì từ những năm đầu thành lập Trung tâm Thương mại Asia Dragon tại Séc, ngày càng thu hút đông đảo các gia đình trong cộng đồng tham gia.

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