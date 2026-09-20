Sinh viên Việt Nam tại Australia thử sức với các bài toán AI thực tiễn

Chiều 20/9, theo giờ địa phương, tại thành phố Sydney (Australia), Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS-NSW) đã tổ chức vòng chung kết UAVS Hackathon 2026 với chủ đề “Nguồn Mã”, khép lại gần hai tháng tranh tài của các nhóm sinh viên với những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy và công nghệ số vào các bài toán thực tiễn.



Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, vượt qua 7 đội tại vòng chung kết, đội Beasts From The East giành giải Nhất với sản phẩm AstraOS, giải pháp hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ thích ứng với sự phát triển của mô hình thương mại dựa trên các tác nhân AI.



Giải Nhì thuộc về đội ClaudeMaxForever với Merchant Agent Commerce System, tập trung vào bài toán giúp các nhà bán lẻ thích ứng với sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các tác nhân mua sắm sử dụng AI. Đội Five Guys giành giải Ba với sản phẩm For Better Communities, giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ người lao động nhập cư khi gặp các vấn đề trong môi trường làm việc.



Ba đội có thành tích cao nhất nhận tổng giải thưởng tiền mặt trị giá 1.100 AUD (khoảng 770 USD), cùng các phần thưởng từ Vietnam Airlines và các đối tác đồng hành.



UAVS Hackathon 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi công nghệ mang tính thực tiễn cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia, giúp người tham gia vận dụng kiến thức về AI, học máy và công nghệ số để giải quyết những vấn đề do doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng đặt ra.



Cuộc thi diễn ra qua ba vòng từ tháng 8 đến tháng 9. Từ 87 thí sinh thuộc 21 đội đăng ký ban đầu, 19 đội được lựa chọn tham gia vòng phát triển giải pháp trực tiếp tại Sydney trong hai ngày 12-13/9, với thử thách hoàn thiện sản phẩm trong 16 giờ. Sau vòng này, 8 đội xuất sắc nhất được chọn vào chung kết.

Các đội lựa chọn một trong ba nhóm bài toán do FPT Australasia, Vietnam Airlines và Refugee & Migrant Workers Centre NSW đưa ra, trải rộng từ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, giao thông – du lịch đến các vấn đề dịch vụ công và xã hội.



Chủ tịch UAVS-NSW Đàm Thị Kim Ngân cho biết cuộc thi được xây dựng theo hướng tăng tính ứng dụng, đồng thời kết nối sinh viên Việt Nam với doanh nghiệp và các tổ chức đang có nhu cầu ứng dụng AI và học máy trong hoạt động thực tế.

Với chủ đề “Nguồn Mã”, ban tổ chức mong muốn kết nối hai lớp ý nghĩa: “cội nguồn” – những giá trị văn hóa Việt Nam, và “mã nguồn” – biểu tượng của công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Qua đó, sinh viên từ nhiều chuyên ngành có cơ hội làm việc cùng nhau, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và thử nghiệm khả năng đưa công nghệ vào thực tế.



Theo chị Kim Ngân, bên cạnh việc thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, cuộc thi còn hướng tới mở rộng mạng lưới chuyên môn cho sinh viên Việt Nam tại New South Wales và Australia, tạo thêm cầu nối với các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Ban tổ chức cũng kỳ vọng một số ý tưởng có tiềm năng có thể tiếp tục được hoàn thiện sau cuộc thi, thay vì chỉ dừng ở sản phẩm trình diễn trong khuôn khổ Hackathon.



Tại vòng chung kết, 8 đội lần lượt trình diễn sản phẩm và bảo vệ giải pháp trước hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia đang làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, đầu tư, robot, AI và điện toán đám mây tại Australia.



Chia sẻ sau khi giành giải Nhất, bạn Trần Hải Nam, đại diện đội Beasts From The East, cho biết điều quan trọng nhất mà nhóm nhận được từ cuộc thi không chỉ là kết quả cuối cùng mà còn là kinh nghiệm phối hợp và giải quyết vấn đề trong điều kiện thời gian hạn chế.

Theo Hải Nam, các thành viên đã học được cách làm việc nhóm hiệu quả hơn, cùng vượt qua những khó khăn trong quá trình phát triển sản phẩm và lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho bài toán được giao.



Đánh giá các phần thi, giám khảo Joey Nguyen từ Diplomatics.ai&Partner cho rằng điểm đáng chú ý là nhiều nhóm không chỉ tập trung vào khía cạnh lập trình mà còn quan tâm tới khả năng ứng dụng và mô hình kinh doanh của sản phẩm.

Ông Joey Nguyen chia sẻ, việc cuộc thi được tổ chức qua nhiều vòng buộc các đội đầu tư đáng kể về thời gian và công sức, đồng thời cho thấy sinh viên có khả năng tiếp cận khá toàn diện một bài toán công nghệ, từ phát triển kỹ thuật đến tính khả thi trong thực tế.



Bên cạnh hoạt động thi đấu, UAVS Hackathon 2026 còn tạo không gian trao đổi giữa sinh viên, cố vấn, giám khảo, doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và đại diện các cơ quan Việt Nam tại Australia.

Việc các nhóm sinh viên thử sức với những vấn đề từ bán lẻ, giao thông, du lịch đến hỗ trợ người lao động nhập cư cho thấy các sản phẩm công nghệ tại cuộc thi được định hướng ngày càng rõ hơn tới nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội.



UAVS Hackathon 2026 vì vậy không chỉ là một cuộc tranh tài về công nghệ, mà còn là dịp để sinh viên Việt Nam tại Australia rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sản phẩm và tăng cường kết nối với môi trường đổi mới sáng tạo tại sở tại./.

Australia điều chỉnh chính sách di trú: Việt Nam vẫn là thị trường được quan tâm Tỷ lệ cấp thị thực cho sinh viên Việt Nam ở mức tương đối tích cực so với mặt bằng chung, trong khi các trường đại học Australia đánh giá cao thái độ học tập, chất lượng của nhiều sinh viên Việt Nam.

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