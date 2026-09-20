Trung Quốc phóng thành công nhóm 4 vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp

Trung Quốc ngày 19/9 đã phóng thành công nhóm 4 vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp (SAR) từ Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.



Theo trung tâm phóng, tên lửa đẩy Trường Chinh-2D được kích hoạt lúc 18h50 giờ địa phương (17h50 theo giờ Hà Nội) để đưa nhóm vệ tinh PIESAT-2 13-16 vào quỹ đạo định trước. Vụ phóng này đánh dấu sứ mệnh thứ 668 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh.



Trường Chinh-2D là loại tên lửa đẩy nhiên liệu lỏng 2 tầng. Khả năng mang tải của Trường Chinh-2D đạt 1,3 tấn lên quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời ở độ cao 700 km.



Trong sứ mệnh phóng mới nhất, tên lửa đẩy Trường Chinh-2D đã mang theo 4 vệ tinh SAR, do nhà sản xuất vệ tinh tư nhân GalaxySpace (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Ngân Hà, đặt trụ sở tại Bắc Kinh) phát triển.



Tổng công trình sư Đoàn Hiểu - nhà thiết kế chính của các vệ tinh SAR - cho biết 4 vệ tinh mới được tích hợp các thiết bị thông minh và có độ phân giải cao, cho phép xử lý dữ liệu viễn thám theo thời gian thực trên quỹ đạo.

Thiết kế này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng không gian thông minh trong tương lai./.

Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh siêu phổ Đông Phương Huệ Nhãn Mỗi vệ tinh nặng hơn 300kg, chỉ bằng khoảng 1/5 trọng lượng của các vệ tinh cùng loại trên thế giới, nhưng được trang bị thiết bị quan sát siêu phổ gồm 22 dải phổ với độ phân giải 5m.

​