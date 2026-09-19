ASIAD 2026: OCA bác thông tin các vận động viên gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram, Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya, khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên (vận động viên) và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số vận động viên gặp khó khăn về nơi lưu trú.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nagoya - thủ phủ tỉnh Aichi, ông Ikram, người đồng thời là thành viên Hội đồng Olympic châu Á (OCA), cho biết việc phân bổ chỗ ở “đã hoàn tất.”

Ông nhấn mạnh: “Mỗi vận động viên và mỗi thành viên tham dự đều có chỗ ở và họ cảm thấy thoải mái với điều đó.”

Nước chủ nhà ASIAD 2026 không xây dựng Làng vận động viên theo mô hình truyền thống nhằm tiết kiệm chi phí. Thay vào đó, các vận động viên được bố trí lưu trú trên một tàu du lịch neo tại khu vực Garden Pier ở cảng Nagoya, cùng với các cơ sở lưu trú dạng container và khách sạn.

Ông Ikram cho biết đoàn công tác của OCA đã trực tiếp kiểm tra khu lưu trú tại Garden Pier trong ngày 18/9 và đánh giá cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dành cho vận động viên.

Theo ông, việc sử dụng các khu nhà dạng container có thể dễ dàng gây những cách hiểu khác nhau nếu chỉ nhìn qua tên gọi, song điều quan trọng là chất lượng thực tế của cơ sở lưu trú.

Quan chức OCA cũng cho rằng việc không xây dựng một Làng vận động viên quy mô lớn sẽ giúp tránh để lại các cơ sở ít được sử dụng sau khi Đại hội kết thúc.

Ông đánh giá các phương án lưu trú được Nagoya lựa chọn là những giải pháp đặc thù, được đưa ra sau quá trình thảo luận nhằm cân đối giữa yêu cầu tổ chức và chi phí.

Công tác bố trí nơi ở trở thành vấn đề đáng chú ý khi quy mô ASIAD 2026 tăng so với kế hoạch ban đầu. Môn Teqball được bổ sung vào chương trình thi đấu hồi tháng Hai vừa qua theo đề nghị của OCA, trong khi môn Padel được đưa vào chương trình một tháng sau đó.

Số lượng vận động viên dự kiến cũng tăng từ khoảng 15.000 người theo kế hoạch ban đầu lên hơn 17.000 người.

Tổng Giám đốc OCA Husain A.H.Z. Al-Musallam cho biết chưa thể khẳng định liệu các kỳ ASIAD trong tương lai có giới hạn số lượng vận động viên hay không. Ông nhấn mạnh OCA không muốn cắt giảm cơ hội thi đấu của vận động viên chỉ để kiểm soát quy mô Đại hội.

Theo ông Al-Musallam, trong bối cảnh châu Á và thế giới đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng và xung đột, thể thao càng có vai trò quan trọng trong việc kết nối con người./.

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