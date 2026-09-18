KOHBLE Championship 2026 quy tụ 108 golfer, lan tỏa tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng

Trưa 18 tháng 9, tại sân golf Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Giải golf KOHBLE Championship - Tranh Cúp Báo Thể thao và Văn hóa 2026 lần thứ hai chính thức khai mạc, quy tụ 108 golfer là đại diện các câu lạc bộ golf, doanh nhân, nhà báo và nghệ sĩ. Không chỉ là cuộc tranh tài chuyên môn, giải đấu còn hướng tới tạo dựng không gian giao lưu, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao.

Tiếp nối mùa giải đầu tiên năm 2025, giải do Báo Thể thao và Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam phối hợp cùng Công ty ADHOLDING tổ chức. Sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2026) và 44 năm ngày Báo Thể thao và Văn hóa ra số đầu tiên (21/8/1982 - 21/8/2026).

Sự góp mặt của 108 golfer đến từ nhiều lĩnh vực tạo nên màu sắc riêng cho giải đấu. Bên cạnh các golfer thuộc những câu lạc bộ golf, giải còn có sự tham gia của các nhà báo, nghệ sĩ, doanh nhân, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đại diện cộng đồng doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cùng nhiều tỉnh, thành khác.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại lêc khai mạc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam, cho biết trải qua 44 năm xây dựng và phát triển, báo luôn kiên định với tôn chỉ “thể thao - văn hóa - con người”, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin và chủ động tổ chức nhiều chương trình, sự kiện có ý nghĩa xã hội. Ông nhấn mạnh báo chí không chỉ phản ánh đời sống mà còn có trách nhiệm kết nối các nguồn lực, lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn, năng động, phát triển bền vững.

Bà Phan Thị Thu Thủy, Nhà sáng lập và điều hành ADHOLDING Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải, nói: “Năm nay, công ty chúng tôi rất vinh dự được đồng hành tổ chức giải đấu lần thứ hai. Với chúng tôi, đây không chỉ đơn thuần là một giải golf, mà còn là sân chơi dành cho những vận động viên có chung niềm đam mê với golf, đồng thời tạo cơ hội để mọi người gặp gỡ, kết nối và cùng nhau phát triển. Thể thao không chỉ mang đến một sân chơi lành mạnh, thỏa mãn đam mê, mà còn có thể trở thành cầu nối văn hóa, mở ra những mối quan hệ tốt đẹp và tạo nên những giá trị thiết thực cho cộng đồng”.

Giải đấu được tổ chức theo hình thức shotgun, với 108 golfer cùng tranh tài trên sân golf Tân Sơn Nhất. Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức trao giải Best Gross; các bảng A, B và C có giải Nhất, Nhì, Ba; bảng Nữ có giải Nhất, Nhì. Bên cạnh đó là các giải kỹ thuật gồm 2 giải Longest Drive và 2 giải Nearest to the Pin.

Nghi thức phát bóng lễ khai mạc trưa 18-9. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của giải là các phần thưởng Hole-in-One tại những hố được Ban Tổ chức bố trí giải thưởng đặc biệt. Trong ngày thi đấu, golfer Phan Văn Khánh đã ghi Hole-in-One tại hố 4C, tạo nên khoảnh khắc đầy phấn khởi cho các golfer và thành viên Ban Tổ chức. Tại hố 4C, golfer này nhận bộ gậy Honma Malbon trị giá 136 triệu đồng, một chiếc Honda SH150i Super Vetro 2 in 1 Edition trị giá 235 triệu đồng và một set áo thun thương hiệu LUSCONI trị giá 10 triệu đồng. Tổng giá trị các phần thưởng được công bố là 381 triệu đồng.

Bên cạnh những cuộc tranh tài trên sân, KOHBLE Championship 2026 còn được kỳ vọng tạo ra không gian giao lưu giữa những người đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Các golfer có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng quan hệ và tìm thấy những điểm chung thông qua niềm đam mê thể thao.