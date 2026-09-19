ASIAD 20 lan tỏa thông điệp kết nối và hòa hợp giữa các nền văn hóa châu Á

Ngày 19/9, Nhật Hoàng Naruhito đã tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại thành phố Nagoya, mở đầu 16 ngày tranh tài của các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo các phương tiện truyền thông, tuyên bố khai mạc ASIAD 20 của Nhật Hoàng Naruhito được đưa ra trong buổi lễ có sự tham dự của Hoàng hậu Masako, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani cùng đại diện 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nghi thức này đánh dấu thời điểm chính thức bắt đầu kỳ Đại hội kéo dài đến ngày 4/10 tại Nagoya và tỉnh Aichi.

Phát biểu tại lễ khai mạc ASIAD 20, Chủ tịch OCA Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani nhấn mạnh vai trò của Nhật Bản trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn.

Ông khẳng định Nhật Bản đã thể hiện khả năng vượt qua thử thách, tinh thần hiếu khách và sự tận tâm khi đăng cai Olympic Tokyo năm 2021, sự kiện từng bị hoãn do đại dịch COVID-19.

Các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại thành phố Nagoya, Nhật Bản ngày 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Lễ khai mạc diễn ra tại Sân vận động điền kinh Công viên Mizuho với các màn trình diễn nghệ thuật, âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa, truyền tải thông điệp về sự kết nối và hòa hợp giữa các nền văn hóa châu Á.

Chương trình khai mạc mang chủ đề “Harmonic Heart Beat” (Nhịp đập trái tim hòa hợp), lấy hình tượng trái tim và nhịp đập làm điểm nhấn, tượng trưng cho sự kết nối giữa các vận động viên và các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự ASIAD 20.

Lễ khai mạc kết hợp các yếu tố văn hóa truyền thống Nhật Bản với công nghệ hiện đại, trong đó có các màn trình diễn giới thiệu văn hóa và đặc trưng của tỉnh Aichi. Chương trình cũng có sự tham gia của nghệ sỹ violin nổi tiếng Nhật Bản Taro Hakase.

Một điểm nhấn của lễ khai mạc ASIAD 20 là nghi thức diễu hành của các đoàn thể thao và thắp đài lửa ASIAD, khép lại hành trình rước đuốc kéo dài gần một tháng.

Ngọn đuốc bắt đầu hành trình từ Lâu đài Nagoya ngày 22/8, đi qua 40 địa phương của tỉnh Aichi và 16 quận của thành phố Nagoya với sự tham gia của khoảng 1.000 người rước đuốc.

Cũng trong ngày khai mạc, OCA phát hành số đầu tiên của “Asian Games Times,” nhật báo chính thức của ASIAD 20 bằng tiếng Anh và tiếng Nhật.

Ấn phẩm cập nhật các cuộc thi đấu, lịch thi đấu và những hoạt động văn hóa tại Nagoya và Aichi; trang nhất số đầu tiên dành cho teqball, môn lần đầu góp mặt tại ASIAD.

ASIAD 20 diễn ra đến ngày 4/10, với 43 môn thể thao. Một số môn đã khởi tranh trước lễ khai mạc theo lịch thi đấu của Đại hội; các huy chương đầu tiên dự kiến được trao trong ngày 20/9.

Góp mặt tại ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam có 498 thành viên, trong đó 348 VĐV tranh tài ở 33 môn và phân môn như điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây, karate, taekwondo, wushu, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm và thể thao điện tử.

Đoàn do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, làm Trưởng đoàn và đặt mục tiêu giành từ 4 Huy chương Vàng trở lên./.

Khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tại Nhật Bản Tối 19/9, Lễ khai mạc ASIAD 20 với chủ đề “Heart Beat Aichi-Nagoya” diễn ra tại sân vận động Paloma Mizuho, quy tụ hàng chục nghìn vận động viên châu Á tranh tài ở 43 môn thể thao chính thức.