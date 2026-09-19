Nhật Bản: Nagoya sôi động chào đón Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nagoya, ngày 19/9, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, của Nhật Bản khoác lên mình bầu không khí lễ hội khi Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) chính thức khai mạc, đưa thành phố miền Trung Nhật Bản trở thành tâm điểm của thể thao châu Á.

Ngay từ sáng sớm, không khí ASIAD đã hiện diện rõ nét trên các đường phố Nagoya. Cờ, biểu tượng và linh vật của đại hội xuất hiện tại nhiều khu vực công cộng, nhà ga và các tuyến đường chính. Người dân và du khách từ nhiều nơi đổ về trung tâm thành phố và khu vực tổ chức lễ khai mạc, trong khi đông đảo tình nguyện viên có mặt để hướng dẫn, hỗ trợ khách.

Không khí chào đón ngày hội thể thao lớn nhất châu lục còn lan tỏa tại Công viên Hisaya-odori ở trung tâm Nagoya, nơi các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa và giải trí thu hút người dân và du khách. Từ các khu vực công cộng đến những tuyến phố trung tâm, sắc màu ASIAD đang tạo cho Nagoya một diện mạo khác ngày thường.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, một người dân Nagoya cho biết: “Nagoya là một thành phố không quá lớn, có nhiều cây xanh và con người thân thiện, ấm áp. Nhân dịp ASIAD, thành phố chào đón du khách từ khắp Nhật Bản cũng như nhiều nơi trên thế giới. Thành phố đã huy động đông đảo tình nguyện viên để hỗ trợ sự kiện. Chúng tôi hy vọng ASIAD 20 sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp về Nagoya cũng như về Nhật Bản."

Trong ngày khai mạc, không khí quanh Sân vận động điền kinh Công viên Mizuho càng trở nên náo nhiệt. Không chỉ những khán giả có vé, nhiều người dân địa phương cũng tập trung bên ngoài khu vực tổ chức để hòa mình vào ngày hội, chào đón các vị khách và vận động viên đến từ khắp châu Á.

Một người đàn ông lớn tuổi ở Nagoya cho biết: “Chúng tôi rất vui vì Nagoya được đăng cai ASIAD 20. Tôi không có vé nên đứng bên ngoài để chào đón Nhà vua và các vận động viên. Chúng tôi mong các vận động viên tham gia ASIAD sẽ có một khoảng thời gian đáng nhớ tại Nagoya. Chúng tôi cũng mong Đại hội sẽ diễn ra an toàn, thành công và tốt đẹp.”

ASIAD 20 quy tụ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, với hàng chục nghìn vận động viên, quan chức và thành viên các đoàn có mặt tại Nhật Bản. Trong hơn hai tuần, các vận động viên tranh tài ở 43 môn thể thao chính thức, gồm 71 phân môn và 469 nội dung, biến Aichi-Nagoya thành điểm hội tụ của thể thao châu lục.

Tâm điểm trong ngày khai mạc 19/9 là lễ khai mạc tại Sân vận động điền kinh Công viên Mizuho, bắt đầu lúc 18h00 với chủ đề “HEART BEAT Aichi-Nagoya," truyền tải thông điệp kết nối các vận động viên và người dân châu Á thông qua cảm xúc và tinh thần thể thao.

Góp mặt tại ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam có 498 thành viên, trong đó 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn như điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây, karate, taekwondo, wushu, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm và thể thao điện tử. Đoàn do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, làm Trưởng đoàn và đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên.

Các vận động viên Việt Nam tham dự khai mạc. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong lễ diễu hành khai mạc, tuyển thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy và trung vệ U23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt được lựa chọn cùng cầm Quốc kỳ, dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam tiến vào sân vận động. Đây cũng là kỳ ASIAD có lực lượng tham dự đông đảo của thể thao Việt Nam, với các vận động viên tranh tài ở nhiều môn Olympic và những môn thế mạnh của Việt Nam.

Từ những hoạt động văn hóa, thể thao trên các đường phố, lực lượng tình nguyện viên, dòng người tập trung quanh sân vận động cho đến những màn trình diễn trong lễ khai mạc, Nagoya trong ngày 19/9 mang đậm không khí của một ngày hội lớn.

Sự háo hức của người dân địa phương cùng sự hiện diện của các đoàn thể thao từ khắp châu lục đang biến Aichi-Nagoya thành điểm gặp gỡ của thể thao và văn hóa châu Á, mở màn cho hơn hai tuần tranh tài sôi động tại ASIAD 20./.

Biểu tượng chính thức của ASIAD 2026 ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19/9-4/10 tại Nhật Bản, dự kiến quy tụ khoảng 17.000 vận động viên và thành viên các đoàn đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.