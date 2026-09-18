ASIAD 2026: Chiến thắng trước Philippines đưa U23 Việt Nam tiến gần tứ kết

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng C bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra chiều 18/9 tại sân CS Asset Minato Soccer Stadium, Nagoya (Nhật Bản), qua đó có 4 điểm sau hai trận và tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.



Sau trận hòa đáng tiếc 1-1 trước U23 Kuwait ở trận ra quân, thầy trò Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh bước vào cuộc đối đầu với Philippines với yêu cầu phải giành chiến thắng để cải thiện vị trí trước khi gặp U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối.

Trong khi đó, Philippines cũng chịu sức ép lớn sau thất bại 1-5 trước Uzbekistan.



U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian hiệp 1. Các cầu thủ áo đỏ liên tục tổ chức tấn công từ hai biên, đồng thời tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Philippines.

Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn và Quốc Việt có những tình huống phối hợp đáng chú ý, song các pha xử lý cuối cùng chưa đủ chính xác để tạo ra bàn thắng.



Đáng chú ý, ở hiệp 1, Việt Nam có ít nhất hai cơ hội rõ rệt nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Philippines trong những phút cuối hiệp cũng chủ động đẩy cao đội hình và tạo một số tình huống gây sức ép, khiến hàng thủ Việt Nam phải tập trung. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.



Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép và cuối cùng phá vỡ thế bế tắc, trước khi ghi thêm bàn thắng để hoàn tất chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp đội bóng của Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có 4 điểm sau hai lượt trận, trong khi Philippines tiếp tục chưa có điểm sau hai trận.



Chiến thắng cũng giúp U23 Việt Nam giải tỏa phần nào nỗi tiếc nuối sau trận hòa Kuwait. Ở trận đấu trước, Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội và có tới bốn lần đưa bóng trúng cột dọc hoặc xà ngang nhưng chỉ ghi được một bàn. Việc cải thiện hiệu quả dứt điểm trước Philippines vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu vượt qua vòng bảng.



Trước mắt U23 Việt Nam là trận đấu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C. Uzbekistan đã thắng Philippines 5-1 ở trận ra quân và được đánh giá là đối thủ khó khăn nhất của bảng đấu.

Việt Nam sẽ cần duy trì sự tập trung và hiệu quả trong khâu dứt điểm nếu muốn tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào vòng knock-out.



Với 4 điểm sau hai trận, U23 Việt Nam đã tạo được bước tiến quan trọng trên hành trình tại ASIAD 2026, đồng thời có thêm sự tự tin trước trận đấu quyết định với Uzbekistan./.

Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam-U23 Philippines trên kênh nào? Đội tuyển U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng trước U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng C để rộng cửa giành vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

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