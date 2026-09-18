PV GAS đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia năm 2026

Ngày 18/9, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức chương trình công bố, giới thiệu PV GAS là Nhà tài trợ chính đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia năm 2026.

Sự kiện đánh dấu cột mốc lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia có một nhà tài trợ riêng, tạo thêm nguồn lực cho đội tuyển trong quá trình tập luyện, tập huấn và thi đấu, hứa hẹn mở ra một giai đoạn mới trong hành trình xã hội hóa hoạt động của đội tuyển quốc gia.

Năm 2026 cũng là thời điểm đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia có những thay đổi và tín hiệu tích cực về chuyên môn. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng người Italia là ông Federico Rampazzo, ban huấn luyện và các vận động viên đang từng bước xây dựng định hướng chuyên môn mới, hướng tới việc nâng cao chất lượng thi đấu và khả năng cạnh tranh tại các giải đấu quốc tế.

Đặc biệt, đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia đã tạo dấu ấn khi giành chức vô địch SEA V CUP 2026 chặng 2. Thành tích này là nguồn động viên to lớn đối với đội tuyển trong quá trình chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo, đặc biệt là ASIAD 20 - nơi bóng chuyền nam Việt Nam có cơ hội tiếp tục cọ xát với những đội tuyển hàng đầu châu lục.

Sự đồng hành của nhà tài trợ PV GAS sẽ tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để các huấn luyện viên, vận động viên nỗ lực hết mình, chinh phục những mục tiêu cao hơn và từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế.

Cam kết đồng hành của PV GAS cùng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia năm 2026 là sự tiếp nối của một hành trình đã được xây dựng qua nhiều năm.

Ở những giai đoạn trước (từ năm 2008 đến năm 2020), PV GAS đồng hành với bóng chuyền thông qua câu lạc bộ, các hoạt động chuyên môn, bóng chuyền bãi biển và Giải Vô địch quốc gia. Đến năm 2026, việc đồng hành trực tiếp cùng đội tuyển nam quốc gia mở ra một hướng tiếp cận sâu hơn, tập trung vào vận động viên, đội tuyển và quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế.

Với những bước đi được xây dựng trong gần hai thập kỷ, PV GAS và bóng chuyền Việt Nam đang tiếp tục mở ra một chặng đường mới, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trên đấu trường quốc tế./.

Đánh bại Thái Lan, Việt Nam vô địch bóng chuyền nam Đông Nam Á Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã lần đầu giành chức vô địch ở một chặng SEA V-Cup (bóng chuyền nam Đông Nam Á) sau chiến thắng ngược dòng trước Thái Lan ở trận chung kết.