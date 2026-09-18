ASIAD 2026: Trung Quốc bị loại khỏi nội dung cricket dù chưa thi đấu

Đội tuyển cricket nữ Trung Quốc đã phải chia tay ASIAD 2026 theo kịch bản không thể ngờ tới và đầy tiếc nuối. Cơ hội tranh huy chương của họ khép lại khi trận tứ kết dự kiến diễn ra vào ngày 17/9 với đối thủ Bangladesh phải hủy bỏ hoàn toàn do mưa lớn khiến mặt sân ngập nước.

Trận tứ kết giữa Bangladesh và Trung Quốc vốn là một trong những cuộc so tài mở màn cho bộ môn cricket nữ tại kỳ đại hội diễn ra ở Nhật Bản năm nay.

Tuy nhiên, tình hình thời tiết bất lợi đã biến mặt sân tại Korogi Sports Park ở Nisshin (ngoại ô Nagoya) không còn bảo đảm điều kiện an toàn thi đấu. Ban tổ chức đã liên tục ra quyết định trì hoãn với hy vọng thời tiết chuyển biến tích cực, nhưng cuối cùng buộc phải đi đến quyết định hủy trận đấu.

Điều đáng nói là màn so tài thậm chí chưa thể bắt đầu, ngay cả thủ tục tung đồng xu để xác định quyền giao bóng cũng chưa được thực hiện. Do đó, Trung Quốc hoàn toàn không có cơ hội bước vào tranh tài trên sân cỏ.

Theo thể thức quy định của giải đấu, nếu một trận tứ kết không thể tổ chức do điều kiện thời tiết bất khả kháng, đội sở hữu thứ hạng hạt giống cao hơn sẽ được ban tổ chức trao quyền đi tiếp. Tận dụng lợi thế này, Bangladesh đã nghiễm nhiên giành vé vào bán kết.

Theo lịch trình, đại diện Nam Á sẽ bước vào trận bán kết diễn ra vào ngày 20/9 để đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Ấn Độ và Nhật Bản.

Trong khi đó, các cặp đấu tứ kết còn lại của giải gồm có cuộc chạm trán giữa Pakistan với Thái Lan, và màn tranh tài giữa Malaysia với Sri Lanka. Sau vòng bán kết diễn ra cùng ngày 20/9, trận đấu được mong chờ nhất là màn tranh huy chương vàng sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 22/9.

Ngay sau khi nội dung thi đấu của nữ hoàn tất quá trình tranh tài và tìm ra chủ nhân của các tấm huy chương, đại hội sẽ tiếp tục chuyển sang nội dung cricket nam, bắt đầu khởi tranh từ ngày 24/9./.

Kịch bản nào đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026? Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cần phải giành chiến thắng trong trận quyết đấu với đội tuyển nữ Thái Lan mới có suất vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026.