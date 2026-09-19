Vĩnh Long khai mạc Đại hội Thể dục thể thao đầu tiên sau khi hợp nhất tỉnh

Tối 19/9, tại Nhà Thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ I năm 2026.

Đây là kỳ đại hội thể thao đầu tiên của tỉnh sau hợp nhất với các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh. Ngoài việc đánh giá phong trào thể dục, thể thao, gắn kết thể thao với văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế-xã hội, đại hội là dịp để tỉnh tiếp tục phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc.

Phần nghi lễ truyền thống trong lễ khai mạc các nội dung chính như diễu hành, biểu dương lực lượng; nghi lễ khai mạc với các nội dung chào cờ, đốt đuốc truyền thống, diễn văn khai mạc, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự.

Khối diễu hành biểu dương lực lượng hoành tráng gồm cờ Tổ quốc, kiệu ảnh Bác Hồ, khối hồng kỳ, trọng tài và 33 đoàn vận động viên toàn tỉnh, cùng nghi thức rước đuốc và tuyên thệ trang nghiêm.

Phần nghệ thuật và thể thao là chương trình biểu diễn sôi động kết hợp giữa văn nghệ, đồng diễn thể dục dưỡng sinh, aerobic cùng các màn quyền cước mãn nhãn của Vovinam và Taekwondo.

Tại Đại hội, đại diện lực lượng thi đấu, hai vận động viên Nguyễn Hữu Tài và Trương Thị Kim Tuyền nêu quyết tâm thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ; chấp hành nghiêm Điều lệ, luật thi đấu và quyết định của trọng tài, đồng thời tôn trọng đối thủ, nỗ lực hết mình để đạt thành tích tốt nhất, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ I năm 2026 được tổ chức với 26 môn thi đấu, với sự tham gia của 33 đoàn vận động viên, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long, Trường Đại học Cửu Long và 26 cụm xã, phường đại điện cho 124 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức đã rà soát kỹ lưỡng từ kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, đạo cụ đến an ninh trật tự, y tế, giao thông nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra thành công nhất.

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Chương trình nghệ thuật - đồng diễn “Vĩnh Long - Bản hòa ca hội tụ và khát vọng vươn xa”. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay, 124 xã, phường đã tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao cấp xã. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, người lao động.

Qua theo dõi, công tác tổ chức Đại hội cấp xã cơ bản bảo đảm yêu cầu theo kế hoạch; các địa phương đã chủ động huy động lực lượng, tổ chức các môn thi đấu phù hợp với điều kiện thực tế, tạo không khí thi đua và góp phần tuyển chọn vận động viên tham dự Đại hội cấp tỉnh.

Đối với công tác khám sức khỏe vận động viên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Y tế thống nhất hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí cho vận động viên tham dự Đại hội cấp tỉnh; việc tổ chức khám được lồng ghép với chương trình khám sức khỏe toàn dân do ngành Y tế triển khai tại các địa phương./.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam ký kết hợp tác phát triển kinh tế thể thao Thỏa thuận đánh dấu bước tiến trong quá trình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu, đối thoại, truyền thông và kết nối nguồn lực cho lĩnh vực kinh tế thể thao.