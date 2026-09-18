Thương vong tăng mạnh trong vụ đánh bom tại Pakistan

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn nguồn tin khu vực cho biết số người thương vong trong vụ đánh bom tự sát tại thánh đường Hồi giáo ở huyện Kohat, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, giáp biên giới Afghanistan, đã tăng lên 66 người.

Theo thông báo mới nhất của quan chức Pakistan, ít nhất 16 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương vong vụ đánh bom tại thánh đường Hồi giáo nằm gần khu doanh trại cảnh sát cũ ở Kohat, cách thủ phủ huyện Kohat khoảng 60km về phía Tây Nam.

Vụ đánh bom xảy ra vào đúng giờ cầu nguyện ngày thứ Sáu khi đang có rất đông tín đồ tập trung tại thánh đường.

Cảnh sát trưởng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Zulfiqar Hameed, cho biết trong số những người thiệt mạng có 5 cảnh sát và 11 dân thường.

Trong khi đó, theo Giám đốc bệnh viện Tahir Ali Shah, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 50 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết kẻ tấn công dường như đã lao chiếc xe chở đầy chất nổ vào thánh đường Hồi giáo. Ít nhất 2 tay súng đã tìm cách xông vào khu doanh trại cảnh sát và đấu súng với các sỹ quan.

Nhà chức trách đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cho đến nay, chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận đứng sau vụ việc.

Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh vẫn tiếp diễn ở tỉnh biên giới Khyber Pakhtunkhwa./.

Pakistan: Đánh bom tại thánh đường Hồi giáo làm hơn 30 người thương vong Cảnh sát cho biết vụ nổ mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho các cửa hàng và nhà cửa gần đó, mái thánh đường đã bị sập khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.