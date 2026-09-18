Pakistan: Đánh bom tại thánh đường Hồi giáo làm hơn 30 người thương vong

Ngày 17/9, một quả bom đã phát nổ tại thánh đường Hồi giáo ở huyện Kohat, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, giáp biên giới Afghanistan, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Ông Bilal Faizi, một quan chức cứu hộ cấp cao, cho biết hầu hết những người bị thương đều là tín đồ tôn giáo. Theo các bác sỹ và quan chức tại bệnh viện, một số người đang trong tình trạng nguy kịch. Chính quyền địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ lượng người bị thương đổ dồn đến.

Cảnh sát cho biết vụ nổ mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho các cửa hàng và nhà cửa gần đó. Mái thánh đường đã bị sập.

Thông tin ban đầu cho biết kẻ tấn công dường như đã lao chiếc xe chở đầy chất nổ vào thánh đường Hồi giáo. Ít nhất 2 tay súng đã tìm cách xông vào khu phức hợp cảnh sát và đấu súng với các sỹ quan.

Nhà chức trách đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công, nhưng nghi ngờ đang dồn vào nhóm Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Thủ tướng Shehbaz Sharif đã lên án vụ tấn công và bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ông chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ, chăm sóc y tế cho những người bị thương và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi một quả bom ven đường tấn công đoàn xe của lực lượng an ninh ở quận Hangu (Tây Bắc), khiến 6 binh sỹ thiệt mạng. Những năm gần đây, TTP đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát và thường dân./.

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