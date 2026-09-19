Rủi ro khi sử dụng AI trong hoạt động phân tích tình báo

Một sự cố liên quan đến báo cáo tình báo có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm nổi bật những rủi ro khi sử dụng công nghệ này trong hoạt động phân tích tình báo và các vấn đề an ninh, quốc phòng.

Theo CNN ngày 18/9, quân đội Mỹ từng chuẩn bị kế hoạch can thiệp đối với một tàu Trung Quốc tại Trung Đông sau khi nhận được báo cáo cho rằng tàu này vận chuyển các bộ phận liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ sau đó xác định thông tin trên không chính xác và hủy kế hoạch. CNN dẫn 4 nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết một chuyên viên phân tích đã sử dụng chatbot AI trong quá trình xử lý thông tin.

Công cụ này xác định sai loại hàng hóa trên tàu, dẫn đến kết luận không chính xác trong báo cáo tình báo.

Vụ việc cho thấy nguy cơ AI tạo ra hoặc xác định sai thông tin khi được sử dụng để tổng hợp và phân tích dữ liệu, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao.

Các nguồn tin cũng đặt vấn đề về cơ chế kiểm chứng và giám sát của con người khi AI được sử dụng trong hoạt động tình báo.

Sự cố trên được tiết lộ trong bối cảnh quân đội Mỹ đang đẩy mạnh ứng dụng AI, trong khi giới chuyên gia và giới chức tại nước này tiếp tục tranh luận về những rủi ro an ninh có thể phát sinh từ việc sử dụng công nghệ này./.

Liên minh tình báo quyền lực nhất thế giới phát cảnh báo khẩn về rủi ro do AI Các chuyên gia cảnh báo AI không còn đơn thuần là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ bị các nhóm tội phạm mạng và các thế lực thù địch khai thác để phục vụ những mục đích nguy hiểm.