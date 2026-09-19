Ninh Bình tạo động lực mới phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thực hiện định hướng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 09/8/2026 về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn 2026-2030, hướng tới hình thành lực lượng doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu, đổi mới công nghệ và thương mại hóa kết quả khoa học, công nghệ, từng bước trở thành lực lượng nòng cốt trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Phấn đấu hình thành lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ có năng lực cạnh tranh

Kế hoạch xác định mục tiêu đến năm 2030, Ninh Bình có ít nhất 50 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Cùng với đó, 100% doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; 100% hồ sơ đủ điều kiện được tiếp nhận, thẩm định và giải quyết đúng quy định; 100% doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tiếp cận, hướng dẫn thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh.

Đáng chú ý, tỉnh đặt trọng tâm không chỉ vào việc gia tăng số lượng mà còn nâng cao chất lượng và khả năng phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được khuyến khích tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa sản phẩm.

Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, trong đó doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là lực lượng quan trọng đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng hành cùng doanh nghiệp từ chính sách đến thương mại hóa

Để đạt các mục tiêu trên, Ninh Bình triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện chính sách, tuyên truyền, đào tạo, tư vấn đến hỗ trợ đổi mới công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Tỉnh sẽ rà soát, nghiên cứu và đề xuất các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng, đất đai, thuế, đầu tư, đổi mới và chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp thành lập và sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, tăng đầu tư cho R&D và đổi mới công nghệ.

Song song với hỗ trợ về cơ chế, chính sách, công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo và kết nối chuyên gia sẽ được đẩy mạnh. Qua đó, giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức, năng lực quản trị công nghệ, khai thác tài sản trí tuệ và từng bước hình thành các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng khoa học, công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện quy trình công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thử nghiệm, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng; xây dựng thương hiệu và các điều kiện cần thiết để đưa sản phẩm khoa học và công nghệ ra thị trường. Đây là khâu có ý nghĩa quyết định để chuyển kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm thành sản phẩm và giá trị kinh tế thực tế.

Xây dựng hệ sinh thái kết nối và hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, Ninh Bình sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp khoa học và công nghệ và doanh nghiệp có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp tiềm năng cũng được nghiên cứu xây dựng, làm cơ sở lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ.

Trên nền tảng dữ liệu đó, tỉnh hướng tới tăng cường kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, chuyên gia, quỹ đầu tư và các tổ chức trung gian. Hoạt động kết nối cung-cầu công nghệ, khai thác sàn giao dịch công nghệ, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế sẽ được chú trọng.

Việc hình thành mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp khoa học và công nghệ với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh cũng được đặt ra. Khi các chủ thể được kết nối hiệu quả, nguồn lực khoa học, công nghệ, tài chính và thị trường sẽ được huy động tốt hơn, tạo điều kiện để các ý tưởng và kết quả nghiên cứu có khả năng phát triển thành sản phẩm, doanh nghiệp.

Phối cảnh Khu Công nghệ cao Hà Nam tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình)

Đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng của doanh nghiệp

Một trong những trọng tâm của Kế hoạch là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và khai thác tài sản trí tuệ; xác lập, quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; nâng cao năng lực đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, năng suất và chất lượng. Doanh nghiệp đồng thời được hỗ trợ tham gia các chương trình khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu ở cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh.

Các nhiệm vụ này không chỉ hướng tới việc hình thành thêm doanh nghiệp khoa học và công nghệ mà còn tạo chuyển biến về chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi doanh nghiệp chủ động đầu tư cho nghiên cứu, làm chủ công nghệ, sở hữu tài sản trí tuệ và phát triển sản phẩm mới, khoa học và công nghệ sẽ từng bước trở thành một yếu tố trực tiếp tạo ra năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi thực hiện Kế hoạch; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu, hỗ trợ chứng nhận và kết nối doanh nghiệp với các nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp rà soát nhu cầu đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu của doanh nghiệp.

Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, Kế hoạch số 308/KH-UBND tạo thêm cơ sở để Ninh Bình triển khai hiệu quả định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW, lấy doanh nghiệp làm chủ thể quan trọng của đổi mới sáng tạo, thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Từ hỗ trợ chính sách, phát triển nguồn lực, đổi mới công nghệ, bảo hộ tài sản trí tuệ đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu và mở rộng thị trường, Ninh Bình đang từng bước hình thành môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua đó, tạo động lực mới nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững của tỉnh đến năm 2030./.

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