Hải Phòng: Tháo gỡ vướng mắc của Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương

Chiều 17/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân cho biết triển khai các chủ trương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư, chống lãng phí, khơi thông nguồn lực phát triển trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo rà soát toàn diện các dự án còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình đầu tư, xây dựng và khai thác, sử dụng nhằm kịp thời đề xuất phương án xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Qua rà soát, dự án Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển Thái Bình Dương do Công ty Cổ phần Thái Bình Dương làm chủ đầu tư còn phát sinh một số vướng mắc liên quan đến việc áp dụng quy định của pháp luật về đê điều đối với các công trình hiện hữu, cần được xem xét, xử lý trên cơ sở đánh giá đầy đủ về cơ sở pháp lý, hiện trạng sử dụng đất, mức độ ảnh hưởng đến thoát lũ, an toàn đê điều, phòng, chống thiên tai và sự phù hợp với quy hoạch có liên quan.

Cụ thể, về quá trình triển khai và tồn tại của dự án, Phó Chủ tịch Trần Văn Quân cho biết, dự án nằm tại bãi sông Cấm, tương ứng K11+800 đê tả sông Cấm, được thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 16/6/2008 và cho thuê đất ngày 28/9/2009.

Thời điểm năm 2008, phần đất ngoài đê được xây dựng cầu tàu, triền đà. Năm 2015, theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án được điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục ngoài đê. Sau đó, dự án được cấp phép xây dựng và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng kết luận việc cấp phép xây dựng một số nhà xưởng ngoài đê chưa thực hiện đầy đủ trình tự theo pháp luật về đê điều; cầu tàu, triền đà chưa được cấp phép theo quy định; khu vực dự án cũng chưa có trong danh mục bãi sông theo quy định năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phố Hải Phòng nghiêm túc tiếp thu kết luận của thanh tra, đã chỉ đạo xử lý vi phạm hành chính, kiểm điểm và đang xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; có giải pháp khả thi đối với tài sản đã đầu tư, bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống lũ và tránh lãng phí nguồn lực của xã hội.

Về cơ sở để xem xét tháo gỡ, Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng cho rằng dự án được chấp thuận đầu tư và triển khai từ năm 2008, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết được thực hiện năm 2015.

Dự án đã có tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ, đang sử dụng 1.700 lao động với thu nhập bình quân là khoảng 25 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách bình quân 5 năm khoảng trên 100 tỷ đồng/năm. Khu vực thực hiện dự án hiện tại phù hợp định hướng điều chỉnh tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phố Hải Phòng đã tổ chức đánh giá ảnh hưởng của công trình đến thoát lũ, kết quả cho thấy mực nước lũ thiết kế tăng khoảng 1cm tại khu vực ngã ba sông Cấm và sông Ruột Lợn, vận tốc dòng chảy thay đổi không đáng kể, cơ bản không ảnh hưởng. Thành phố sẽ tiếp tục yêu cầu rà soát, cập nhật, xác định đầy đủ các điều kiện an toàn và chỉ xem xét tồn tại công trình đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, môi trường, đê điều.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng đề xuất các phương án tháo gỡ và cam kết chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, tiếp tục xử lý trách nhiệm đối với các vi phạm đã được kết luận, giám sát an toàn đê điều, thoát lũ, môi trường và hoạt động xây dựng.

Thành phố sẽ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xử lý dứt điểm sự việc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm và đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá đây là dự án có quy mô đầu tư lớn, được triển khai từ năm 2009, hoạt động có hiệu quả kinh tế-xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp ngân sách địa phương và góp phần hình thành cơ sở công nghiệp đóng tàu, sửa chữa tàu biển quy mô lớn tại Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phát triển ngành công nghiệp đóng tàu có vai trò quan trọng, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế biển theo Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh và định hướng quy hoạch mới của thành phố Hải Phòng.

Qua đánh giá của các cơ quan liên quan, tính toán về thủy lực và thực tế, dự án cơ bản không ảnh hưởng đáng kể đến an toàn đê điều, khả năng thoát lũ; phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển ngành công nghiệp đóng tàu và Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng căn cứ Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực; đồng thời căn cứ các nghị quyết, cơ chế, chính sách liên quan để chủ động thực hiện các biện pháp, thủ tục theo thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc xử lý phải trên cơ sở đánh giá toàn diện, bảo đảm đúng quy định pháp luật, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực đã đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội của địa phương và thúc đẩy ngành công nghiệp đóng tàu của Hải Phòng tiếp tục phát triển./.

Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu: Thời cơ vàng cho công nghiệp đóng tàu Việt Nam Việt Nam cần sớm ban hành chiến lược đủ mạnh với các đột phá về thể chế, tài chính công nghiệp, công nghệ và nguồn nhân lực để tạo nền tảng phát triển ngành đóng tàu theo hướng hiện đại, xanh.

​