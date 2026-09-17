TransViet hoàn tất giai đoạn thẩm định trong dự án SBTi

Trong dự án SBTi TransViet vừa hoàn tất giai đoạn thẩm định và đạt SBTi Target Validation Milestone trong khuôn khổ Maintenance Target.

Điều này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuẩn hóa quản trị ESG và xây dựng lộ trình giảm phát thải dựa trên cơ sở khoa học.

Hoàn thiện dữ liệu phát thải

Trong bối cảnh yêu cầu về minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững ngày càng được chú trọng, doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quản trị quốc tế.

Với ngành du lịch, quá trình này có nhiều đặc thù do hoạt động lữ hành liên quan đến hàng không, vận tải đường bộ, lưu trú, ăn uống và tổ chức sự kiện.

TransViet đã hoàn tất giai đoạn thẩm định và đạt SBTi Target Validation Milestone trong dự án Science Based Targets initiative (SBTi) theo khuôn khổ Maintenance Target, với sự tư vấn của Green Transition.

SBTi hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập mục tiêu giảm phát thải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với định hướng của Thỏa thuận Paris.

Để tham gia, doanh nghiệp cần xác lập đường cơ sở, hoàn thiện dữ liệu phát thải và xây dựng lộ trình giảm phát thải có thể theo dõi trong dài hạn.

Theo Green Transition, quá trình triển khai tại TransViet tập trung vào việc hoàn thiện phạm vi kiểm kê khí nhà kính theo phương pháp tiếp cận quyền kiểm soát hoạt động; xác định khoảng trống dữ liệu; nâng cao tính đầy đủ, nhất quán của thông tin; đồng thời tối ưu phương pháp tính toán đối với Scope 1, Scope 2 và các nhóm phát thải trọng yếu thuộc Scope 3.

Scope 1 là phát thải trực tiếp từ các nguồn do doanh nghiệp sở hữu hoặc kiểm soát. Scope 2 liên quan đến phát thải gián tiếp từ năng lượng mua vào, còn Scope 3 bao gồm các nguồn phát thải gián tiếp khác trong chuỗi giá trị.

Đối với doanh nghiệp lữ hành, Scope 3 đáng chú ý do liên quan đến vận chuyển, lưu trú, tổ chức chương trình và các dịch vụ do đối tác cung cấp.

Việc hoàn thiện dữ liệu giúp TransViet nhận diện nguồn phát thải trọng yếu, xác định lĩnh vực ưu tiên và xây dựng giải pháp phù hợp với điều kiện vận hành.

Từ báo cáo ESG đến hành động khí hậu

Cột mốc SBTi là bước tiếp nối trong lộ trình ESG TransViet triển khai những năm gần đây.

Trước đó, Báo cáo ESG 2024 của doanh nghiệp được hoàn thiện theo chuẩn GRI, giúp hệ thống hóa các chỉ số ESG và thiết lập cơ chế thu thập, tổng hợp dữ liệu từ các phòng ban.

Tháng 1/2026, TransViet hoàn thành chứng nhận ESG – CRIF Rating và đạt xếp hạng EcoVadis. Những kết quả này ghi nhận nỗ lực nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa quản trị và thực hiện trách nhiệm phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng.

Nếu báo cáo ESG giúp doanh nghiệp xác định hiện trạng, việc tiếp cận SBTi đưa quá trình này tiến thêm một bước, khi dữ liệu được sử dụng làm căn cứ xây dựng mục tiêu, theo dõi tiến độ và triển khai giải pháp giảm phát thải.

Sự chuyển dịch từ “báo cáo” sang “đo lường, cải tiến và tích hợp vào vận hành” có ý nghĩa quan trọng.

ESG không chỉ là yêu cầu công bố thông tin, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng các tiêu chí mới của thị trường.

Đối với TransViet, lộ trình từ GRI, CRIF Rating, EcoVadis đến SBTi tạo thành chuỗi bước đi kế thừa, từ thiết lập dữ liệu, đánh giá hiện trạng, chuẩn hóa phương pháp đến chuẩn bị mục tiêu và kế hoạch hành động khí hậu.

Đại diện TransViet cho biết: “Việc hoàn thiện dữ liệu và tiếp cận SBTi giúp TransViet nhận diện rõ hơn các nguồn phát thải trong hoạt động và chuỗi giá trị. Đây là cơ sở để doanh nghiệp từng bước xây dựng mục tiêu, cải thiện phương thức vận hành và chuyển các cam kết phát triển bền vững thành những hành động có thể theo dõi trong dài hạn.”

Đội ngũ TransViet tham gia chương trình đào tạo ISO, góp phần nâng cao nhận thức, chuẩn hóa quy trình và củng cố năng lực quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế

Dấu mốc trong năm kỷ niệm 30 năm

Năm 2026 đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển của TransViet.

Bên cạnh cột mốc trong dự án SBTi, doanh nghiệp vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) biểu dương là “Hội viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.”

Bằng khen được trao tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VINASME và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp của TransViet đối với hoạt động của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn tất giai đoạn thẩm định SBTi chưa phải điểm kết thúc.

TransViet sẽ cần tiếp tục nâng cao chất lượng dữ liệu, theo dõi phát thải thực tế và từng bước đưa mục tiêu khí hậu vào hoạt động kinh doanh.

Đây là nền tảng để doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của đối tác, nâng cao năng lực vận hành và thích ứng với xu hướng phát triển bền vững của thị trường.

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