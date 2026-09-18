Khởi công Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng, dự kiến đón dòng dầu cuối năm 2027

Sáng 18/9, Chi nhánh Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí tại Thành phố Hồ Chí Minh (PVEP-HCM) và Tổng thầu EPCIC (hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt và chạy thử) là Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã khởi công Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng, Lô 01/10&02/10 tại bãi chế tạo của Vietsovpetro.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc PVEP-HCM Vũ Việt Hưng cho biết, việc khởi công Dự án bắt đầu bằng việc triển khai chế tạo chân đế KNV-WHP, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thực hiện chế tạo và xây dựng công trình.

Để đạt được cột mốc này, chủ đầu tư, Tổng thầu cùng các đơn vị tham gia đã phối hợp trong thiết kế, mua sắm, chuẩn bị vật tư, huy động nguồn lực và hoàn thiện các điều kiện cần thiết phục vụ chế tạo.

Giám đốc PVEP-HCM đề nghị Tổng thầu tập trung cao nhất các nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ và an toàn; chuẩn bị tốt cho công tác lắp đặt ngoài biển, hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào vận hành khai thác an toàn, hiệu quả.

Theo Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro Đặng Đức Phong, Kình Ngư Vàng là một trong những Dự án có tiến độ khẩn trương và thời gian triển khai ngắn nhất mà Vietsovpetro từng đảm nhận.

Để đảm bảo đúng tiến độ, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ kịp thời từ PVEP và PVEP-HCM, Vietsovpetro đã tập trung huy động tối đa lực lượng cán bộ, kỹ sư, người lao động tinh nhuệ và giàu kinh nghiệm cho dự án.

Hiện, các cơ sở chế tạo của Vietsovpetro đang đồng thời triển khai nhiều dự án nội bộ, dự án của PVEP và các dự án dịch vụ bên ngoài. Vì vậy, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro đề nghị toàn thể cán bộ, kỹ sư và người lao động tham gia Dự án Kình Ngư Vàng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn cho bản thân, cho công trình, cho Vietsovpetro và PVEP trong suốt quá trình triển khai.

Đánh giá về bước tiến mới của dự án, ông Nguyễn Thiện Bảo, Tổng Giám đốc PVEP khẳng định, việc Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng chuyển sang giai đoạn chế tạo trong thời gian ngắn là minh chứng cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa PVEP, PVEP-HCM và Vietsovpetro.

Kình Ngư Vàng không phải dự án có quy mô lớn nhưng giữ vị trí quan trọng trong hành trình phát triển của PVEP - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Cùng với các dự án như Đại Hùng Pha 3, Đại Hùng Nam, Khánh Mỹ-Đầm Dơi và Thăng Long-Đông Đô, Dự án Kình Ngư Vàng góp phần khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, bổ sung sản lượng và duy trì hoạt động khai thác trong nước.

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Bảo, cơ chế phân cấp, phân quyền được Luật Dầu khí mới mở ra sẽ góp phần rút ngắn thủ tục, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Trên nền tảng đó, “sự hợp tác giữa PVEP và Vietsovpetro sẽ mở ra nhiều cơ hội triển khai các dự án tiếp theo tại bể Cửu Long, bể Nam Côn Sơn và các khu vực khác.

Sự hợp tác cũng không chỉ dừng ở các hợp đồng EPC mà có thể mở rộng sang nhiều dự án và lĩnh vực khác."

Trước đó, ngày 28/7/2026, Hợp đồng EPCIC Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng đã được PVEP-HCM và Vietsovpetro ký kết.

Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng (Lô 01/10&02/10) bao gồm các hạng mục quan trọng: 1 giàn đầu giếng, hệ thống đường ống ngầm nội mỏ, tuyến cáp điện và cáp quang kết nối với cụm mỏ Thăng Long-Đông Đô để xử lý và xuất bán sản phẩm.

Là một dự án cận biên, phát triển kết nối với hệ thống thiết bị hiện hữu và đi vào thời kỳ bảo trì, bảo dưỡng lớn, dự án không tránh khỏi những khó khăn và thách thức mang tính đặc thù.

Do đó, việc triển khai tối ưu chi phí, đảm bảo tiến độ và an toàn chất lượng là bài toán cốt lõi đặt ra cho cả chủ đầu tư PVEP và tổng thầu EPCIC. Dự án dự kiến đón dòng dầu đầu tiên vào quý 4/2027.

Sau khoảng 3 tháng chuẩn bị, Vietsovpetro đã khẩn trương triển khai nhiều công việc, gồm thiết kế chi tiết, lập biện pháp tổ chức thi công, mua sắm vật tư, thiết bị, dụng cụ và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để khởi công chế tạo chân đế KNV-WHP./.

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