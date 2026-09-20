Gia Lai thúc tiến độ 52 dự án chưa khởi công, siết trách nhiệm người đứng đầu

Nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách; trước mắt xử lý dứt điểm 52 dự án chưa khởi công tại 34 xã, phường, trong đó 31 dự án tại 22 xã, phường đã quá thời điểm phải khởi công, tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư kiểm soát thực chất việc khởi công, kiên quyết xử lý các dự án chậm kéo dài, nhà đầu tư thiếu năng lực hoặc không thực hiện đúng cam kết.

Nhiều vướng mắc cần xử lý dứt điểm

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, thời gian qua Gia Lai tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó thu hút nhiều dự án mới. Một số dự án đã hoàn thành thủ tục, khởi công và từng bước đưa nguồn vốn đăng ký vào thực tế, góp phần huy động nguồn lực xã hội, mở rộng năng lực sản xuất, tạo việc làm và tăng thu ngân sách.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai chưa tương xứng với số lượng, quy mô dự án và yêu cầu phát triển của tỉnh. Đến nay, 52 dự án vẫn chưa khởi công; trong đó, 31 dự án đã quá thời điểm phải khởi công. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến quy hoạch chi tiết, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật.

Một số địa bàn còn nhiều dự án chưa khởi công như Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn, Phú Thiện, Phù Mỹ... Bên cạnh nguyên nhân khách quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ việc phối hợp, xử lý hồ sơ của một số cơ quan, địa phương chưa quyết liệt, chưa bám sát thời hạn quy định. Một số nhà đầu tư chưa chủ động hoàn thiện thủ tục, chưa tập trung đủ nguồn lực, chậm báo cáo tiến độ và vốn thực hiện; cá biệt có trường hợp đã khởi công nhưng chưa triển khai thực chất trên hiện trường.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong những tháng còn lại của năm 2026 phải tạo chuyển biến rõ nét từ thu hút đầu tư sang triển khai và hiện thực hóa nguồn vốn đầu tư. Từng dự án phải được rà soát cụ thể, xác định rõ vướng mắc, nguyên nhân, cơ quan xử lý, thời hạn hoàn thành và mốc khởi công; không báo cáo chung chung, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Đặc biệt, 31 dự án đã quá thời điểm phải khởi công cùng các dự án cam kết khởi công trong tháng 9 và quý 4/2026 được xác định là nhóm cần tập trung xử lý.

Gắn tiến độ dự án với trách nhiệm người đứng đầu

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách; trước mắt xử lý dứt điểm 52 dự án chưa khởi công tại 34 xã, phường; trong đó 31 dự án tại 22 xã, phường đã quá thời điểm phải khởi công, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm Quyết định số 3263/QĐ-UBND về quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Hồ sơ đủ điều kiện phải được xử lý ngay; hồ sơ chưa đủ điều kiện phải được hướng dẫn một lần, đầy đủ, rõ nội dung cần hoàn thiện và thời hạn xử lý tiếp theo.

Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ xử lý các dự án thuộc phạm vi quản lý; chủ động phối hợp giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, không chờ xin ý kiến đối với những vấn đề đã rõ. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kèm phương án xử lý cụ thể.

Đối với địa phương có dự án chưa khởi công, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường phải trực tiếp kiểm tra hiện trường hằng tuần, làm việc với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan, tập trung xử lý bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đất và các thủ tục thuộc thẩm quyền.

Đáng chú ý, kết quả tháo gỡ khó khăn, xử lý thủ tục và tiến độ thực hiện dự án được xác định là chỉ tiêu cụ thể để đánh giá KPI hằng tháng, hằng quý đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu. Những trường hợp không thực hiện, thực hiện chậm hoặc để nhiệm vụ quá hạn do nguyên nhân chủ quan sẽ được xem xét đánh giá KPI không đạt và làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Tỉnh cũng yêu cầu kiểm soát chặt tính thực chất của việc khởi công. Chỉ ghi nhận hoàn thành chỉ tiêu khi dự án đủ điều kiện theo quy định và được triển khai thực tế trên hiện trường. Sau khởi công phải duy trì thi công, tạo khối lượng và giải ngân vốn; trường hợp khởi công hình thức rồi không triển khai phải kiểm tra, điều chỉnh kết quả theo dõi và xử lý trách nhiệm liên quan.

Đối với các dự án chậm kéo dài, nhà đầu tư thiếu năng lực, chây ỳ hoặc không thực hiện đúng cam kết, tỉnh yêu cầu rà soát rõ thời gian chậm, nguyên nhân, trách nhiệm và khả năng tiếp tục thực hiện. Những dự án đã được hỗ trợ, tháo gỡ nhiều lần nhưng không chuyển biến sẽ không được gia hạn, điều chỉnh tiến độ thiếu căn cứ.

Trường hợp không còn khả năng triển khai hoặc vi phạm quy định, cơ quan chức năng phải kịp thời đề xuất chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án; không để tình trạng dự án kéo dài, chiếm giữ đất đai, gây lãng phí nguồn lực.

Chốt mốc khởi công đối với nhiều dự án trọng điểm

Với quyết tâm cao trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ và mốc thời gian cụ thể cho một số địa bàn, dự án.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân được yêu cầu xử lý dứt điểm các nội dung về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đất đai, xây dựng, bảo đảm đủ điều kiện khởi công trước ngày 30/10/2026. Ba dự án nhà ở xã hội gồm Nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông 2 (Lamer 3), Nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc và Nhà ở xã hội Long Vân 1 phải được rà soát toàn bộ điều kiện khởi công, xác định cụ thể mốc khởi công từng dự án và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2026.

Tại phường Quy Nhơn, các dự án Chung cư nhà ở xã hội tại số 1006 đường Trần Hưng Đạo, Khách sạn Quy Nhơn 2 và Khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng Green Quy Nhơn phải được xử lý hoặc có kết luận cụ thể đối với từng hồ sơ trước ngày 30/9/2026. Nếu nhà đầu tư tiếp tục chậm sau khi những vướng mắc thuộc trách nhiệm cơ quan nhà nước đã được giải quyết, Sở Tài chính được giao đề xuất biện pháp xử lý, kể cả chấm dứt dự án.

Tại xã Phù Mỹ, Dự án Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Trung Thành được yêu cầu hoàn thành các thủ tục còn lại, bảo đảm khởi công trước ngày 10/10/2026.

Tại xã Ia Lâu, Dự án Trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Riềng phải được xử lý các thủ tục còn vướng, bảo đảm khởi công trước ngày 15/10/2026. Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt Gia Lai Hai được yêu cầu hoàn thiện các điều kiện còn lại, triển khai theo kế hoạch trong tháng 9/2026.

Tại xã Ia Le, Dự án Nuôi tằm, sản xuất kén tằm, sản xuất trứng giống tằm phải được xử lý các nội dung về kiểm kê, bồi thường, đất đai và ý kiến của người dân trong tháng 9/2026, đồng thời xác định lại mốc khởi công. Dự án Trang trại chăn nuôi heo Vân Chính Gia Lai cũng được yêu cầu hoàn thiện thủ tục, bảo đảm khởi công trong tháng 9/2026.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư chịu trách nhiệm chính về tiến độ dự án, tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tổ chức triển khai đúng cam kết. Sau khởi công phải thi công thực chất, có khối lượng và vốn thực hiện; trường hợp chậm tiến độ phải báo cáo rõ nguyên nhân, thủ tục còn vướng và thời hạn hoàn thành.

Với việc chốt rõ dự án, rõ vướng mắc, rõ cơ quan xử lý, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm, Gia Lai đang chuyển trọng tâm từ thu hút dự án sang thúc đẩy dự án đi vào thực tế, tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội trong những tháng cuối năm 2026./.

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