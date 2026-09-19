Các doanh nghiệp Đài Loan muốn kết nối hợp tác chuỗi cung ứng điện tử với Việt Nam

Từ ngày 13/9-17/9, đoàn công tác của Công hội Điện tử Đài Loan (Teema) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Đài Loan (VTBA) đến Việt Nam gặp gỡ và làm việc các Hiệp hội của Việt Nam bao gồm Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA), Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam(VAA), Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA)… để nhằm chuẩn bị cho chương trình hợp tác “Kết nối hợp tác Chuỗi cung ứng Điện tử Việt Nam-Đài Loan, dự kiến sẽ được tổ chức vào tuần thứ ba của tháng 11/2026.

Theo thông tin từ ông Kevin Tsai, Phó Tổng Thư ký Công hội Điện tử Đài Loan (Teema), tính đến thời điểm hiện tại, đã có trên 1,000 doanh nghiệp điện tử Đài Loan đầu tư vào các tỉnh phía Bắc, Việt Nam. Những tập đoàn điện tử lớn như Foxconn, Compal, Wistron, Quanta, Pegatron... hầu hết đã đầu tư vào Việt Nam, và đang từng bước mở rộng cho doanh nghiệp Việt Nam được liên kết vào hệ sinh thái chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

(Ảnh do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Đài Loan cung cấp)

Theo bà Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Đài Loan(VTBA), từ năm 2022 đến nay là giai đoạn vàng đã mang đến cho Việt Nam trong việc đón nhận làn sóng dịch chuyển về ngành điện tử mở rộng đầu tư. Từ 2026 trở đi, là giai đoạn Việt Nam cần phát triển và xây dựng hệ sinh thái chuỗi cung ứng.

Theo bà, Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực, Chính quyền năng động và phát triển. Cùng với nhiều chính sách đột phá của Chính phủ trong những năm trở lại đây, bà cho rằng sự chuyển mình của ngành kinh tế Việt Nam sang giai đoạn làm chủ công nghệ cao sẽ không còn xa.

Bà cho biết hiện nay rất nhiều doanh nghiệp Đài Loan thông qua Hiệp hội kết nối vào Việt Nam đầu tư đều đánh giá rất cao về nền kinh tế của Việt Nam. Các doanh nghiệp cho rằng thị trường chỉ mới bắt đầu, còn rất nhiều cơ hội và tiềm năng để phát triển.

(Ảnh do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Đài Loan cung cấp)

Dự kiến chương trình “Kết nối hợp tác Chuỗi cung ứng Điện tử Việt Nam - Đài Loan” được tổ chức vào tháng 11/2026, sẽ thu hút khoảng 30 doanh nghiệp lớn ngành điện tử của Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam, đưa ra từng nhu cầu cụ thể về từng hạng mục các doanh nghiệp muốn tìm kiếm chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Chương trình này sẽ hứa hẹn mở ra một cánh cửa mới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, có cơ hội gắn vào chuỗi cung ứng ngành công nghệ cao toàn cầu, đặc biệt là ngành Điện tử và Bán dẫn./.

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