Saeki đào tạo nhân sự cho kế hoạch mở 100 siêu thị tại Việt Nam

Tập đoàn siêu thị Nhật Bản Saeki Selva Holdings có kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam, đồng thời đào tạo nhân sự ở cả Nhật Bản và Việt Nam từ các nghiệp vụ cơ bản đến quản lý toàn bộ cửa hàng.

Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị cải tổ chương trình đào tạo lao động nước ngoài từ tháng 4, thay thế chế độ thực tập sinh kỹ năng hiện nay bằng một hệ thống chú trọng hơn tới đào tạo, giữ chân nhân lực và phát triển nghề nghiệp.

Saeki hiện có 56 cửa hàng tại Nhật Bản, chủ yếu quanh khu vực Tokyo. Công ty dự kiến mở cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam trong vòng ba năm tới, trước mắt tập trung vào các cửa hàng quy mô nhỏ phục vụ tầng lớp trung lưu tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó hướng tới mạng lưới 100 cửa hàng.

Theo kế hoạch, lao động Việt Nam sẽ làm việc và học các nghiệp vụ cơ bản tại các cửa hàng của Saeki ở Nhật Bản trong ít nhất 3 năm. Sau khi trở về Việt Nam, họ sẽ tiếp tục được đào tạo về quản lý cửa hàng, phát triển sản phẩm và các kỹ năng chuyên sâu khác.

Ông Kenshi Yamamoto, Giám đốc điều hành cấp cao phụ trách phát triển nhân lực của Saeki, cho biết thông thường cần khoảng 10 năm để đào tạo một quản lý cửa hàng có thể phụ trách toàn diện, từ nhân sự đến tài chính. Tuy nhiên, nếu tốc độ mở cửa hàng tại Việt Nam nhanh hơn dự kiến, Saeki có thể rút ngắn quá trình này và đề bạt nhân viên địa phương lên các vị trí cao hơn dựa trên kinh nghiệm thực tế.

Tính đến tháng trước, Saeki có 138 lao động nước ngoài theo diện thực tập sinh kỹ năng và các tư cách lưu trú tương tự. Riêng trong tháng 6, công ty tuyển khoảng 20 thực tập sinh - mức cao nhất từ trước tới nay- phần lớn là người Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu, nhân viên Nhật Bản sẽ hỗ trợ việc mở cửa hàng tại Việt Nam, nhưng mục tiêu lâu dài là để nhân viên Việt Nam trực tiếp quản lý hoạt động tại chỗ.

Ông Yamamoto thừa nhận sức hấp dẫn của việc làm tại Nhật Bản đã giảm do đồng yen yếu và một số yếu tố khác, khiến doanh nghiệp có thể gặp khó trong việc thu hút đủ nhân lực Việt Nam. Tuy nhiên, ông cho rằng Nhật Bản vẫn được đánh giá cao về an toàn và việc tuân thủ các quy tắc, đồng thời Saeki muốn hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những lao động có động lực.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8% trong năm ngoái và tháng 7 được Ngân hàng Thế giới nâng lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Trong khi đó, các cửa hàng nhỏ lẻ vẫn chiếm khoảng 83% thị trường bán lẻ thực phẩm, còn số siêu thị và trung tâm mua sắm đã tăng gần 20% trong 5 năm, lên hơn 1.500 vào năm 2024. Saeki cho rằng thu nhập tăng và nhu cầu mua sắm thuận tiện sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của các chuỗi bán lẻ hiện đại.

Chủ tịch Saeki Yukihiko Saeki cho biết, Việt Nam là bước đầu tiên trong kế hoạch mở rộng sang Đông Nam Á, với định hướng kết hợp kinh nghiệm kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm của các siêu thị Nhật Bản với văn hóa ẩm thực và lối sống địa phương.

JETRO nhận định thị trường có tiềm năng lớn, song việc mở rộng nhiều cửa hàng vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về cấp phép; do đó, liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam có thể là yếu tố quan trọng./.

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