Phát triển hạ tầng đa phương thức đón APEC 2027

Với mặt cắt rộng 62m, gồm 10 làn xe cơ giới và tích hợp tuyến đường sắt nhẹ (LRT), trục đường ĐT975 đang định hình diện mạo của trục giao thông hiện đại phục vụ APEC 2027 và đặt nền tảng cho mô hình hạ tầng đa phương thức, đồng bộ và đa chức năng của Phú Quốc.

Dự án nâng cấp trục đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC có điểm nổi bật là việc tích hợp tuyến đường sắt nhẹ LRT tại dải phân cách trung tâm, kết hợp giữa hạ tầng đường bộ sức chứa lớn với vận tải đường sắt đô thị, hướng tới tổ chức giao thông liền mạch và hạn chế các điểm giao cắt cùng mức.

Với tuyến LRT, phân đoạn linh hoạt theo điều kiện địa hình, chia thành 14,81 km chạy trên mặt đất, 0,78km đi trên cao và 2km đi ngầm qua khu vực lõi APEC. Dọc tuyến là 6 nhà ga với thiết kế lấy cảm hứng từ câu chuyện của từng vùng đất, từ Tây Bắc, Phố cổ Hà Nội, Cố đô Huế, Tây Nguyên, Sài Gòn cùng ga ngầm APEC.

Nối tiếp trục đường ĐT975 là Đại lộ APEC - tuyến đường nghi lễ dài khoảng 3 km dẫn vào cụm trung tâm hội nghị, triển lãm APEC và nhà hát đa năng. Dọc dải phân cách và các nút giao trọng điểm, hệ thống màn hình LED cùng bảng điện tử tấm lớn được bố trí đồng bộ để truyền tải hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Song hành với các giải pháp kỹ thuật, không gian cảnh quan dọc trục đường ĐT975 được quy hoạch như một dải sinh thái xanh xuyên suốt. Tại dải phân cách trung tâm, dự án sẽ hình thành lớp “hạ tầng xanh” bằng hoa giấy bản địa.

Để hiện thực hóa quy hoạch, công trường ĐT975 đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương. Trong điều kiện thời tiết mùa mưa và địa chất phức tạp, các lực lượng vẫn duy trì 3 ca liên tục, 24/7 để bám sát “đường găng” tiến độ.

Tính đến đầu tháng 9/2026, tại dự án nâng cấp mở rộng ĐT975, hạng mục hào kỹ thuật đã hoàn thành khoảng 65%, hệ thống thoát nước dọc đạt gần 50%, các hạng mục nền móng đường đạt khoảng 50%. Toàn bộ 4 cây cầu trên tuyến cũng đã đồng loạt triển khai với khối lượng đạt trên 55%.

Theo kế hoạch, công đoạn thảm bê tông nhựa hai bên tuyến sẽ lần lượt hoàn tất từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027.Riêng tại tuyến LRT, song song với các hạng mục hầm, cầu, nhà ga đang thi công thô, công đoạn lắp đặt đường ray trên nền đường cũng được triển khai song song.

Dự kiến trong 6 tháng tới, toàn bộ 17,59 km đường đôi sẽ hoàn tất lắp đặt hệ thống ray, đưa dự án vào nhóm công trình đường sắt đô thị có tốc độ triển khai nhanh tại Việt Nam.

Tiến sỹ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đánh giá, APEC 2027 là cơ hội hiếm có để Phú Quốc tạo bước chuyển về chất lượng hạ tầng và kiến tạo một cực tăng trưởng mới.

Theo đại diện Tập đoàn Sun Group, để tạo ra hiệu quả lâu dài sau APEC, trục đường ĐT975 được đặt trong bức tranh hạ tầng đa phương thức đang dần hình thành tại Phú Quốc, kết nối các phương thức vận tải “không - thủy - bộ.”

Trong tổng thể đó, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đóng vai trò cửa ngõ trên không, cũng đang tăng tốc tiến độ để đưa vào vận hành năm 2027. Đồng thời Sun Group và An Giang đang nghiên cứu hợp tác đầu tư hơn 10 dự án hạ tầng và du lịch, đưa Phú Quốc thành trung tâm du lịch, thương mại, tài chính quốc tế.

Nổi bật là dự án Cảng quốc tế An Thới và Khu đô thị hỗn hợp du lịch, dịch vụ hậu cần cảng đặc khu Phú Quốc với quy mô 40ha, tổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng, đồng bộ với dự án đường ven biển kết nối cảng biển An Thới.

Sự kết nối giữa vận tải hàng không, trục đường bộ đa làn, đường sắt đô thị và hạ tầng cảng biển không chỉ hướng tới nâng cao năng lực trung chuyển trước mắt, mà còn đặt nền tảng cho một cấu trúc giao thông tích hợp trong dài hạn, để trở thành một phần năng lực cạnh tranh và dư địa phát triển mới của Phú Quốc./.

An Giang đóng điện 3 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc Ba dự án điện trọng điểm tạo động lực bứt phá kinh tế-xã hội cho đặc khu Phú Quốc, đồng thời sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy, phục vụ sự kiện APEC 2027.