Sáng 20/9, thành phố Đà Nẵng khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Ngũ Hành Sơn.

Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công trình Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Ngũ Hành Sơn được xây dựng trên đường Phạm Hữu Nhật, phường Ngũ Hành Sơn, nằm dưới chân núi Thổ Sơn, thuộc Danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Công trình được khởi công từ ngày 21/10/2025 với tổng mức đầu tư hơn 26 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trên diện tích gần 9.000m2.

Công viên gồm khu tưởng niệm, khu thờ tự, bia ghi danh 2.081 liệt sỹ và 601 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tháp chuông cùng các hạng mục phụ trợ. Trong hai cuộc kháng chiến, quân và dân Ngũ Hành Sơn đã có những đóng góp to lớn, hy sinh xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đến nay, vùng đất Ngũ Hành Sơn công nhận hơn 2.000 liệt sỹ, 601 Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng hàng nghìn thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Ngũ Hành Sơn được xây dựng với mong muốn tạo dựng một không gian trang nghiêm để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công; đồng thời trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Mỗi hạng mục của công trình đều được quan tâm, đầu tư và thi công với tinh thần trách nhiệm cao, hướng tới bảo đảm tính bền vững, giá trị thẩm mỹ và sự hài hòa với cảnh quan, văn hóa của khu vực; qua đó góp phần truyền tải những giá trị lịch sử, văn hóa và cốt cách của mảnh đất - con người Ngũ Hành Sơn.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, mỗi hạng mục, mỗi không gian trong công viên đều thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh. Công trình được kỳ vọng trở thành một “ngôi nhà chung,” nơi hội tụ những người đã khuất và lưu giữ ký ức của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Công viên cũng được xác định là một “địa chỉ đỏ,” góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, đồng thời trở thành điểm tựa văn hóa, tinh thần của người dân Ngũ Hành Sơn.

Việc khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Ngũ Hành Sơn không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình người có công mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn.”

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục gìn giữ và bảo vệ những thành quả mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tăng cường đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và đồng thuận trong nhân dân để quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng phường Ngũ Hành Sơn trở thành một đô thị đổi mới, sáng tạo, kiểu mẫu, đẳng cấp, văn minh, hiện đại./.

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