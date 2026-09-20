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Thúc đẩy kết nối các điểm đến du lịch Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc

Chương trình hợp tác du lịch Việt Nam-Vân Nam 2026-2027 tăng cường kết nối điểm đến, thúc đẩy du lịch và trao đổi văn hóa giữa hai nước.

Nguyễn Lành
Đại biểu thực hiện hoạt động tưới nước cho cây càphê tại chương trình. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Đại biểu thực hiện hoạt động tưới nước cho cây càphê tại chương trình. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, chiều 20/9, tại quần thể danh thắng Tràng An đã diễn ra hoạt động quảng bá văn hóa du lịch: “Kế hoạch du lịch Di sản thế giới - Một tách càphê ngắm danh thắng, Vân Nam (Trung Quốc)-Việt Nam cùng chung nhịp đập tại Ninh Bình.”

Phát biểu tại chương trình, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có nhiều nét tương đồng về văn hóa và truyền thống lâu đời. Trong đó, du lịch là lĩnh vực hợp tác thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời mở ra cơ hội phát triển cho các địa phương và doanh nghiệp.

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Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi phát biểu tại sự kiện Kết nối các điểm đến du lịch Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc). (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các cơ quan du lịch và doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi thông tin thị trường, nắm bắt nhu cầu du khách để xây dựng sản phẩm phù hợp, bảo đảm chất lượng dịch vụ và bản sắc trải nghiệm.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp truyền thông, tận dụng các nền tảng số và vai trò của các nhà sáng tạo nội dung để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc) một cách chân thực, sinh động, gắn với thông tin thiết thực về sản phẩm, hành trình và dịch vụ.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan du lịch Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam, cùng các địa phương và doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác, mở ra thêm cơ hội kết nối, thu hút du khách đến trải nghiệm và khám phá các điểm đến của hai nước.

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Ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, phát biểu tại sự kiện Thúc đẩy kết nối các điểm đến du lịch Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc). (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Xây dựng Văn minh Tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc cho biết hơn một năm qua, mối liên kết giữa ngành càphê Vân Nam, Trung Quốc và Việt Nam đã chuyển từ “gặp gỡ” sang “cùng phát triển.”

Tỉnh Vân Nam đang xây dựng khu công nghiệp xuyên biên giới Trung Quốc-Việt Nam và chợ chuyên doanh hạt càphê quốc tế “Việt Nam-Hà Khẩu” nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi ngành nghề xuyên biên giới theo mô hình “Việt Nam sản xuất, Hồng Hà chế biến.”

Từ điểm đặc biệt của chương trình là kết nối càphê, di sản thế giới và du lịch, ông Bành Bân đề xuất hai bên tập trung vào ba nội dung, gồm: Tăng cường kết hợp càphê với di sản, xây dựng các tuyến du lịch theo chủ đề; duy trì hoạt động giao lưu thường xuyên giữa doanh nghiệp, người trẻ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; đồng thời kết nối nghệ nhân, nhà thiết kế và các nhà sáng tạo nội dung, lan tỏa câu chuyện về di sản qua trải nghiệm càphê.

Tại chương trình, các đại biểu đã chứng kiến lễ khai mạc các dự án: Tiếp sức "Di sản Thế giới trên tách càphê" do Trung tâm Giao lưu Quốc tế khu vực Nam Á-Đông Nam Á tỉnh Vân Nam khởi xướng; ra mắt sản phẩm mới...

Tại đối thoại “Tomorrow's Boss - Những người dẫn lối tương lai,” các đại biểu đã nghe các doanh nghiệp, nhà quản lý chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện thực tế xoay quanh các chủ đề: Kinh tế không gian càphê: Quán càphê trở thành điểm check-in hàng đầu; Xu hướng mới của du lịch càphê: Lên núi và khám phá càphê; Bứt phá ngành càphê: Nâng cấp toàn chuỗi từ trồng càphê đến phát triển du lịch văn hóa.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ninh Bình #Vân Nam #hợp tác du lịch #Việt Nam-Trung Quốc #NQ26-bt Ninh Bình Trung Quốc
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