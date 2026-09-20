Cách làm sáng tạo chuẩn hóa dữ liệu y tế người dân khu vực hải đảo

Thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân, triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế.

Chiến dịch nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo dữ liệu y tế đạt chuẩn "Đúng-Đủ-Sạch-Sống-Thống nhất-Dùng chung-Thông suốt-Đồng bộ."

Đây cũng là kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đẩy nhanh các đợt khám sức khỏe, khám sàng lọc toàn dân

Xã đảo Tam Hải nằm ở khu vực cửa biển An Hòa và Cửa Lở, nơi có 3 mặt giáp biển, một mặt giáp sông Trường Giang. Tam Hải có diện tích hơn 16km2, với 10.278 nhân khẩu, gồm có 7 thôn trong đó có 2 thôn ốc đảo là Xuân Mỹ và Long Thạnh Tây.

Xác định việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh lý và nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên đảo, xã Tam Hải đã phối hợp cùng Trạm y tế, Ban nhân dân các thôn, các tổ chức chính trị-xã hội và lực lượng ở cơ sở triển khai rà soát đối tượng, lập danh sách, thông báo lịch khám, tuyên truyền và vận động người dân tham gia. Đến nay, toàn xã đã khám cho 1.198 người, đạt tỷ lệ 29%.

Thôn ốc đảo Long Thạnh Tây có 60 hộ dân, phần lớn là ngư dân đi đánh bắt xa bờ, để người dân xã đảo tiếp cận được đợt khám bệnh sàng lọc lần này, xã Tam Hải đã có cách làm sáng tạo trong công tác vận động tuyên truyền và đến tận nhà để khám bệnh cho người dân.

Ông Lê Tấn Ích, 82 tuổi ở thôn Long Thạnh Tây, chia sẻ ở thôn ốc đảo, điều kiện, phương tiện đi lại rất khó khăn. Hiểu được sự khó khăn này của người dân, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp cùng biên phòng đưa ca nô ra đảo đón người dân lên trạm y tế khám bệnh sàng lọc. Những trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật, người già neo đơn được nhân viên y tế đến tận nhà thăm khám. Nếu phát hiện bệnh thì Nhà nước sẽ quan tâm, điều trị, hỗ trợ sức khỏe; từ đó giúp người dân được chăm sóc tốt hơn tại những nơi y tế còn nhiều khó khăn như xã đảo này.

Bác sỹ Bùi Thị Hoàng, Giám đốc Trạm Y tế xã Tam Hải, cho biết trạm y tế phối hợp cùng các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực khám, sàng lọc theo 7 nhóm đối tượng. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn xã đảo dân đông, địa bàn phân tán nên công tác khám gặp nhiều khó khăn, hiện nay mới chỉ đạt tỷ lệ 29%. Để đẩy nhanh tiến độ khám sàng lọc và phát hiện bệnh, trạm đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan đưa nhân viên y tế đến tận nhà để khám và thu thập thông tin sức khỏe tại nhà, đặc biệt với người khuyết tật, neo đơn và người dân khu vực ốc đảo.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Tam Hải, hiện nay, công tác rà soát đối tượng chưa được khám sàng lọc trong đợt 1 đã hoàn thành. Tuy nhiên, tiến độ tổ chức khám thực tế còn thấp so với tổng số đối tượng cần khám, do đặc thù xã đảo đi lại khó khăn, dân cư phân tán.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Tam Hải cho biết để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo các nhóm đối tượng được khám, sàng lọc trong đợt này, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng phân công Ban chỉ đạo đứng điểm từng thôn phối hợp "thông tin rộng, vận động sâu"; bên cạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các nhóm thông tin điện tử, cần phát huy vai trò của Ban nhân dân thôn, các chi hội đoàn thể, tổ dân cư trong việc vận động trực tiếp từng hộ gia đình.

Tại xã Đại Lộc, từ ngày 14 -18/9, xã đã tổ chức khám miễn phí cho 346 trẻ em dưới 6 tuổi tại các điểm trạm y tế trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, tư vấn, quản lý sức khỏe cho người dân; đồng thời từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử. Ủy ban Nhân dân xã Đại Lộc đặt mục tiêu rà soát, lập danh sách theo dõi và tổ chức khám cho 100% đối tượng thuộc diện hưởng chính sách theo kế hoạch.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, tính đến ngày 31/8/2026, đã có 147.670 người tại 93 xã, phường được khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 269/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại những địa bàn dân cư phân tán, miền núi, hải đảo hoặc giao thông khó khăn, các đơn vị tổ chức nhiều hình thức khám như khám cố định, khám lưu động và khám tại nhà dân. Sở Y tế cũng tiếp nhận hồ sơ của các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe để xem xét, đề nghị địa phương lựa chọn thêm đơn vị tham gia, bên cạnh 25 đơn vị y tế được giao chủ trì. Cùng với đó, Sở thành lập 8 nhóm giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ và đôn đốc triển khai tại các địa phương.

Cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu sức khỏe

Cùng với việc tổ chức các đợt khám trên địa bàn thành phố, kết quả khám sức khỏe đang được cập nhật vào các hệ thống dữ liệu điện tử theo chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch, làm giàu dữ liệu chuyên ngành y tế.

Tính đến ngày 31/8/2026, Đà Nẵng đã có 64.670 người được nhập dữ liệu thành công và tạo Sổ sức khỏe điện tử tại Cổng Dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Tính đến ngày 31/8/2026, Đà Nẵng đã có 64.670 người được nhập dữ liệu thành công và tạo Sổ sức khỏe điện tử tại Cổng Dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Ngoài ra, 868.314 người đã có Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID từ nguồn dữ liệu của Bảo hiểm xã hội.

Phạm vi triển khai của chiến dịch bao phủ 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành gồm các lĩnh vực khám chữa bệnh, tiêm chủng, nhân lực y tế, an toàn thực phẩm, dự phòng và HIV/AIDS, sức khỏe bà mẹ trẻ em, người khuyết tật, trợ giúp xã hội, với mục tiêu đảm bảo dữ liệu đạt tiêu chí đúng đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ và xuyên suốt.

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Trương Văn Trình thông tin để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo quán triệt phương châm hành động thống nhất, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình. Đối với các trường hợp liên quan đến nhân thân, cư trú, hộ tịch hoặc logic nghiệp vụ, các lực lượng chuyên trách phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để xác minh chính xác. Các đơn vị không tự ý xóa, gộp hoặc thay đổi trạng thái hồ sơ khi chưa đủ căn cứ nghiệp vụ.

Chiến dịch 90 ngày không chỉ giải quyết triệt để các tồn tại về dữ liệu "rác," dữ liệu thiếu tính đồng bộ, mà quan trọng hơn là thiết lập quy trình vận hành thường xuyên sau chiến dịch.

Việc làm sạch dữ liệu lần này tạo tiền đề để Đà Nẵng xây dựng nền y tế thông minh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải cách hành chính mạnh mẽ và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả; không đùn đẩy, chờ đợi, không để nhiệm vụ chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Mục tiêu của Đà Nẵng là 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần trong năm 2026; 100% người dân được tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; hoàn thành trước ngày 15/12/2026. Các đơn vị liên quan phối hợp đối chiếu dữ liệu dân cư, bảo hiểm y tế, dữ liệu khám, chữa bệnh, bảo đảm nguyên tắc "một người dân - một mã định danh - một hồ sơ sức khỏe."

Hiện tại, Sở Y tế Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phân bổ 123,8 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của thành phố để cấp cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới bệnh viện không giấy tờ Ngành y tế Đà Nẵng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, các ứng dụng y tế thông minh và liên thông dữ liệu, qua đó giảm thủ tục, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

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