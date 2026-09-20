Hà Nội: Đón Trung Thu giữa không gian di sản hồ Văn

Tối 19/9, không gian hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội) rực sáng trong chương trình “Đêm Trăng hồ Văn 2026.”

Giữa không gian di sản, đông đảo người dân và du khách cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật, khám phá đồ chơi Trung Thu, trải nghiệm thủ công, ẩm thực và những hoạt động dành cho gia đình, trẻ nhỏ.

Diễn ra trong hai ngày 19-20/9, chương trình góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng trong đời sống đương đại, đồng thời hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026).

Thay vì tập trung trong một đêm, các hoạt động được trải dài trong hai ngày, kết nối trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật, workshop thủ công, không gian gian hàng, rước đèn và phá cỗ Trung thu.

Hồ Văn là một bộ phận của quần thể Văn Miếu-Quốc Tử Giám, gắn với lịch sử giáo dục và truyền thống văn hiến của Thăng Long-Hà Nội. Dịp này, mặt hồ cùng khu vực xung quanh được trang trí bằng 60 cột đèn tranh dân gian và hàng trăm chiếc đèn lồng, tạo cảnh quan xuyên suốt từ ban ngày đến buổi tối.

Các hoạt động ban ngày được mở đầu bằng chương trình múa rối Tế Tiêu cùng nhiều trò chơi dành cho trẻ em và gia đình. Công chúng có thể trực tiếp tham gia ô ăn quan, nhảy dây, ném còn, nhảy sạp, kéo co và nhảy bao bố.

Từ không gian vui chơi, hành trình trải nghiệm tiếp tục được mở rộng tới khu vực gian hàng và workshop. Trong hai ngày, Hồ Văn quy tụ các nghệ nhân, đơn vị thủ công, studio và nhóm sáng tạo, giới thiệu sản phẩm gốm, mộc bản, tranh, dệt, nhuộm vải, đồ thủ công, ẩm thực cùng những câu chuyện gắn với làng nghề.

Người tham dự có thể trải nghiệm in mộc bản của làng Mộc Bản Thanh Liễu, làng nghề có lịch sử khoảng 600 năm; nhận biết các dáng guốc, tìm hiểu lịch sử guốc cổ từ thời Pháp đến hiện đại và tự tay đóng quai guốc cùng nghệ nhân Trương Công Đức.

Các workshop được bố trí theo nhiều khung giờ, giúp du khách chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp với thời gian và sở thích. Lịch trải nghiệm được công bố riêng để người tham dự đăng ký trước.

Chuỗi hoạt động tại “Đêm Trăng Hồ Văn 2026” được thiết kế thành nhiều lớp trải nghiệm. Du khách có thể bắt đầu bằng một trò chơi dân gian, dừng chân tại workshop, khám phá sản phẩm thủ công, theo dõi chương trình nghệ thuật rồi cùng rước đèn, phá cỗ.

Giá trị riêng của chương trình nằm ở địa điểm tổ chức. Khi các hoạt động Trung thu được đặt trong quần thể Văn Miếu-Quốc Tử Giám, lễ hội không còn là một sự kiện vui chơi độc lập mà trở thành cầu nối đưa công chúng đến gần hơn với di sản, nghề truyền thống và lịch sử văn hóa Thăng Long-Hà Nội./.

Hà Nội: Trẻ em háo hức theo bố mẹ đi chợ Trung Thu truyền thống phố Hàng Mã Sáng 19/9, thời tiết Hà Nội có nắng và khô ráo trở lại sau nhiều ngày mưa, thuận lợi để nhiều gia đình đưa trẻ tới chợ Trung Thu truyền thống trên phố Hàng Mã dạo chơi, lựa chọn quà Trung thu.