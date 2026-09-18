Tùng Dương tự làm đạo diễn trong đêm nhạc kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật

Sau 25 năm bền bỉ kiến tạo con đường nghệ thuật riêng, Tùng Dương quyết định thực hiện live concert lần thứ 15 và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp.

Ngày 18/9, nam ca sỹ chính thức công bố live concert “Bay về phía Mặt Trời” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Tùng Dương cho hay đây không phải một cuộc tổng kết sự nghiệp mà là một dấu mốc để anh nhìn lại hành trình đã qua từ điểm nhìn của hiện tại và tiếp tục tiến về phía trước.

Không chỉ là nhân vật trung tâm trên sân khấu, Tùng Dương trực tiếp tham gia vai trò đồng đạo diễn cùng Rồng Việt Entertainment.

Giám đốc Âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng (thứ hai từ trái sang) tiếp tục đồng hành cùng Tùng Dương trong dự án này. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Mỗi yếu tố từ kết cấu sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art đến công nghệ trình diễn đều được đặt trong một tổng thể chung, phục vụ cho mạch kể của live concert.

“Mỗi người đều có một Mặt Trời của riêng mình. Đó có thể là khát vọng, tình yêu, niềm tin, gia đình, quê hương hay một lý tưởng mà con người lựa chọn để hướng tới trong hành trình cuộc đời. Còn có một ‘Mặt Trời trong tâm,” với Tùng Dương, đó là nguồn năng lượng nội tại được bồi đắp bởi âm nhạc, gia đình, tình yêu, quê hương, lòng biết ơn, niềm tự tôn dân tộc và những trải nghiệm sau 25 năm sống hết mình với nghệ thuật,” nam ca sỹ chia sẻ.

Vì thế, chữ “Bay” trong tên gọi live concert không chỉ mang ý nghĩa của sự chinh phục mà còn biểu đạt một trạng thái sống: Không ngừng vận động, không ngừng vượt khỏi giới hạn cũ, không ngừng tìm kiếm những vùng sáng tạo chưa từng đặt chân tới.

Thay vì kể lại sự nghiệp theo trình tự thời gian, “Bay về phía Mặt Trời” lựa chọn cách tái cấu trúc hành trình 25 năm bằng tư duy âm nhạc của hiện tại.

Gần 40 tác phẩm sẽ trải rộng qua nhiều giai đoạn và nhiều vùng thẩm mỹ đã góp phần tạo nên chân dung Tùng Dương. Khán giả sẽ gặp lại những ca khúc gắn với tên tuổi anh nhưng trong những bản phối, cấu trúc và hình thức trình diễn mới.

Bên cạnh đó là những tác phẩm chưa từng được Tùng Dương thể hiện trên sân khấu. Một đường dây quan trọng của chương trình là tính xuyên thế hệ… Từ những thế hệ nhạc sỹ gạo cội đã để lại dấu ấn trong lịch sử âm nhạc Việt Nam đến các nhạc sỹ trẻ của đời sống đương đại, các tác phẩm được đặt cạnh nhau không theo tuổi đời mà theo mạch cảm xúc và tư tưởng của live concert.

Phùng Khánh Linh (phải) sẽ xuất hiện trong concert của Tùng Dương. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Hai nghệ sỹ khách mời đầu tiên được công bố là Phùng Khánh Linh và Grey D. Đây cũng là lần đầu tiên Tùng Dương đứng chung sân khấu với hai nghệ sỹ trẻ này. Họ đều thuộc thế hệ nghệ sỹ đầy cá tính, có khả năng sáng tác, sở hữu thế giới âm nhạc và cá tính thẩm mỹ rõ nét. Những màn kết hợp trong concert được xây dựng không đơn thuần như các tiết mục song ca mà là những cuộc đối thoại giữa những thế hệ và nguồn năng lượng khác nhau.

Danh tính 3 nghệ sỹ còn lại sẽ lần lượt được êkip hé lộ trong thời gian tới, hoàn thiện những mảnh ghép còn lại trong bức tranh âm nhạc của chương trình.

Cùng thời điểm live concert diễn ra, Tùng Dương dự kiến phát hành album mới với tinh thần trẻ trung, năng lượng mang tên “Bay về phía Mặt Trời.”

Việc album và live concert lớn nhất sự nghiệp cùng mang một tên gọi cho thấy đây không chỉ là một sự kiện biểu diễn, mà là một dự án nghệ thuật đánh dấu giai đoạn mới của Tùng Dương./.

Tùng Dương bắt 'trend' giới trẻ, làm MV 'Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?' “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” không chỉ là một MV âm nhạc mà còn là lời động viên dành cho tất cả những ai đang thấy mình nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn hãy tiếp tục bước đi.