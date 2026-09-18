Giải Sao Mai 2026: Tìm kiếm thí sinh toàn diện về thanh nhạc và trình diễn

Giải Sao Mai năm nay hướng tới những thí sinh có tài năng toàn diện: Vững vàng về kỹ thuật thanh nhạc, có tư duy âm nhạc rõ ràng, khả năng xử lý tác phẩm tốt, đồng thời làm chủ sân khấu và truyền tải trọn vẹn cảm xúc âm nhạc tới khán giả.

Đó là thông tin ông Nguyễn Vọng Ngàn, Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Sao Mai 2026 đưa ra trong buổi họp báo ngày 18/9 tại Hà Nội.

Vòng Sơ loại và Vòng Tuyển chọn đã được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, kết hợp hình thức nhận hồ sơ trực tuyến và casting trực tiếp tại hai khu vực. Khu vực phía Bắc tổ chức tại Hà Nội và Quảng Ninh, khu vực phía Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Vọng Ngàn, Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Sao Mai 2026 (thứ hai từ trái sang). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vòng Chung kết quy tụ 16 thí sinh xuất sắc nhất sẽ gồm 10 chương trình, trong đó có 8 đêm được truyền hình trực tiếp. Bảy đêm thi tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam, một đêm Gala dự kiến diễn ra tại quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Chương trình bắt đầu lên sóng lúc 21h Chủ nhật hàng tuần từ ngày 27/9 trên VTV3 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Đêm Chung kết và Trao giải dự kiến được truyền hình trực tiếp lúc 21h ngày 22/11, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Một trong những điểm mới của mùa giải năm nay là tiêu chí hướng tới hình mẫu thí sinh có năng lực toàn diện. Bên cạnh nền tảng kỹ thuật thanh nhạc, người dự thi còn được đánh giá về tư duy âm nhạc, khả năng xử lý tác phẩm, làm chủ sân khấu và truyền tải cảm xúc. Mỗi vòng thi tập trung vào hai yếu tố chính gồm giọng hát và khả năng trình diễn.

Chân dung 16 thí sinh lọt Vòng Chung kết Giải Sao Mai 2026. (Ảnh: BTC)

Theo Ban Tổ chức, định hướng nghệ thuật của Sao Mai 2026 tiếp tục chú trọng gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống, đồng thời tìm cách thể hiện gần gũi hơn với đời sống âm nhạc đương đại và khán giả trẻ.

Phát biểu tại họp báo, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam cho hay Giải Sao Mai 2026 được tổ chức bám sát tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cùng các định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của đất nước.

Trên tinh thần đó, Giải Sao Mai kiên định với hướng đi gìn giữ và phát triển âm nhạc dân gian, âm nhạc chính thống, đưa các giá trị truyền thống đến gần công chúng hôm nay bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Với vai trò cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam xác định Giải Sao Mai là một mắt xích trong chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa: Từ phát hiện, bồi dưỡng tài năng, sản xuất sản phẩm nghệ thuật, đến phân phối trên nền tảng truyền hình và nền tảng số, hướng tới xây dựng đội ngũ nghệ sỹ trẻ có bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng hội nhập quốc tế./.

Khởi động cuộc thi tìm kiếm bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cuộc thi mở rộng cho các nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sống tại Việt Nam; các tổ chức, cá nhân, công chúng yêu nhạc.

Sao Mai là cuộc thi âm nhạc do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm tìm kiếm những gương mặt trẻ trong lĩnh vực ca hát. Qua nhiều mùa giải, chương trình đã trở thành nơi phát hiện và giới thiệu nhiều giọng ca mới. Năm 2027, Đài Truyền hình Việt Nam dự kiến tổ chức các hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Giải Sao Mai.