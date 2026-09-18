Emoura Phạm lên đường dự thi Miss Grand International 2026

Sáng nay (ngày 18/9), Hoa hậu Emoura Phạm có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để khởi hành đến Bangkok, chính thức nhập cuộc Miss Grand International 2026.

Đông đảo người hâm mộ, top 5 Miss Grand Vietnam 2026 cùng gia đình và đại diện Tổ chức Miss Grand Vietnam đã có mặt tại sân bay để tiễn người đẹp.

Emoura Phạm chia sẻ, sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, cô dành phần lớn thời gian chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế, từ kỹ năng trình diễn, thể lực, vũ đạo đến ứng xử.

Ekip đã chuẩn bị hơn 40 trang phục thiết kế cho hành trình của cô tại Thái Lan. Trong đó, Trang phục Văn hóa Dân tộc “Vinh quy bái tổ” từng giành giải Nhất tại The Grand National Costume - Miss Grand Vietnam 2026, do tác giả trẻ Phạm Minh Mẫn thực hiện, với sự hỗ trợ và tư vấn của nhà thiết kế Ivan Trần.

﻿

Thiết kế nặng gần 20 kg, sau đó được điều chỉnh để phù hợp với hình thể của Emoura Phạm và thuận lợi hơn khi trình diễn. Lấy cảm hứng từ những giá trị văn hóa truyền thống, “Vinh quy bái tổ” sẽ được sử dụng trong phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc của đại diện Việt Nam.

Theo chương trình ban tổ chức công bố, tại Thái Lan, Emoura Phạm sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa và những phần thi chính thức của Miss Grand International 2026, gồm: Tài năng, Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín và Trang phục Văn hóa Dân tộc.

Đêm bán kết dự kiến diễn ra ngày 7/10, chung kết vào ngày 10/10./.

Yến Nhi quảng bá nghệ thuật múa rối nước trên sàn diễn Miss Grand International Hoa hậu Yến Nhi vừa có màn giới thiệu nghệ thuật múa rối nước - niềm tự hào văn hóa Việt Nam, trong phần thi National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất) tại Miss Grand International 2025.