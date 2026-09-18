Văn hóa

Emoura Phạm lên đường dự thi Miss Grand International 2026

Hoa hậu Emoura Phạm vừa chính thức lên đường sang Thái Lan dự Miss Grand International 2026. Ekip đã chuẩn bị hơn 40 trang phục thiết kế cho chuyến đi lần này của cô.

M.Mai
Emoura Phạm đã chính thức lên đường nhập cuộc Miss Grand International 2026. (Ảnh: BTC)
Emoura Phạm đã chính thức lên đường nhập cuộc Miss Grand International 2026. (Ảnh: BTC)

Sáng nay (ngày 18/9), Hoa hậu Emoura Phạm có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để khởi hành đến Bangkok, chính thức nhập cuộc Miss Grand International 2026.

Đông đảo người hâm mộ, top 5 Miss Grand Vietnam 2026 cùng gia đình và đại diện Tổ chức Miss Grand Vietnam đã có mặt tại sân bay để tiễn người đẹp.

Emoura Phạm chia sẻ, sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, cô dành phần lớn thời gian chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế, từ kỹ năng trình diễn, thể lực, vũ đạo đến ứng xử.

Ekip đã chuẩn bị hơn 40 trang phục thiết kế cho hành trình của cô tại Thái Lan. Trong đó, Trang phục Văn hóa Dân tộc “Vinh quy bái tổ” từng giành giải Nhất tại The Grand National Costume - Miss Grand Vietnam 2026, do tác giả trẻ Phạm Minh Mẫn thực hiện, với sự hỗ trợ và tư vấn của nhà thiết kế Ivan Trần.

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Thiết kế nặng gần 20 kg, sau đó được điều chỉnh để phù hợp với hình thể của Emoura Phạm và thuận lợi hơn khi trình diễn. Lấy cảm hứng từ những giá trị văn hóa truyền thống, “Vinh quy bái tổ” sẽ được sử dụng trong phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc của đại diện Việt Nam.

Theo chương trình ban tổ chức công bố, tại Thái Lan, Emoura Phạm sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa và những phần thi chính thức của Miss Grand International 2026, gồm: Tài năng, Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín và Trang phục Văn hóa Dân tộc.

Đêm bán kết dự kiến diễn ra ngày 7/10, chung kết vào ngày 10/10./.

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(Vietnam+)
#Emoura Phạm #Miss Grand International 2026 #Hoa hậu Việt Nam #Trang phục văn hóa dân tộc #Hành trình thi đấu TP. Hồ Chí Minh
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