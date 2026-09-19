Báo Nhân Dân 'biến' gốc đa trăm tuổi thành không gian nghệ thuật cộng đồng

Hà Nội có nhiều cây đa cổ thụ, nhưng đặc biệt nhất có lẽ là cây đa hơn 300 năm tuổi vạm vỡ tỏa bóng trong khuôn viên Báo Nhân Dân 71 phố Hàng Trống.

Với chương trình nghệ thuật “Tán đa Show,” hình ảnh quen thuộc ấy được mở ra theo một cách mới: Nơi những câu chuyện văn hóa có thể được nghe, nhìn, cảm nhận và tiếp tục sáng tạo bởi thế hệ hôm nay.

“Tán đa” được hình thành từ định hướng hợp tác giữa Báo Nhân Dân và BEAT Network, kết hợp nền tảng chính luận, văn hóa và uy tín quốc gia của Báo Nhân Dân với thế mạnh sáng tạo nội dung, truyền thông mạng xã hội, kết nối cộng đồng trẻ và triển khai các chiến dịch đa nền tảng của BEAT Network.

Đây là một mô hình biểu diễn miễn phí có quy mô vừa phải, cởi mở và linh hoạt, tận dụng chính cảnh quan sẵn có thay vì kiến tạo một sân khấu tách biệt với không gian xung quanh. Cây đa trở thành tâm điểm thị giác, còn khoảng sân bên Hồ Gươm trở thành nơi nghệ sỹ và khán giả cùng chia sẻ một trải nghiệm văn hóa giữa lòng phố.

Số đầu tiên của “Tán đa Show” sẽ diễn ra tối 19/09, mở đầu cho chuỗi hoạt động được định hướng trở thành một điểm hẹn văn hóa-sáng tạo, nơi âm nhạc, nghệ thuật và những chất liệu ký ức của Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ.

Các nghệ sỹ trong "Tán đa Show" số đầu tiên.

Dịp này, chương trình sẽ kết hợp cùng chiến dịch “Rằm Rộ” để mang đến một chủ đề đặc biệt về mùa Trăng, đưa những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt như tiếng trống hội, múa lân, đèn lồng, đầu sư tử và ký ức rước đèn vào không gian âm nhạc-nghệ thuật ngay giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Chương trình được xây dựng trong khoảng 75-90 phút, gồm nhiều lớp trải nghiệm nối tiếp nhau. Mở đầu là không khí Trung Thu với múa lân và phần trình diễn của nghệ sỹ nhí; tiếp đó là những tiết mục âm nhạc mang màu sắc riêng của các nghệ sỹ trẻ: Đặng Kim Thiên Kim, Mạc Mai Sương, Tuấn Cry, Võ Thu Hà và nhóm nhạc 502 Ocean.

Một điểm nhấn của “Tán đa” là phần “Ký ức trên thân cây” - nơi hình ảnh được trình chiếu trên cây đa hơn 300 tuổi bằng hiệu ứng công nghệ 3D mapping góp phần tạo nên một lớp trải nghiệm thị giác mới được thực hiện bởi Techcity. Techcity đã đồng hành cùng Báo Nhân Dân trong một số chương trình, sự kiện trước đây, tiêu biểu như hạng mục 3D Mapping, trải nghiệm AR/VR trong chương trình kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại trụ sở Báo Nhân Dân, hay các nội dung công nghệ trong phụ san kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Bên cạnh việc tạo ra một điểm hẹn mới cho công chúng, “Tán đa” còn hướng tới trở thành một sân khấu mở cho những nghệ sỹ, ban nhạc trẻ mang màu sắc riêng có cơ hội giới thiệu âm nhạc của mình đến nhiều khán giả hơn. Qua từng số, chương trình kỳ vọng góp phần giới thiệu những gương mặt mới, khuyến khích các màu sắc âm nhạc độc lập và tạo thêm cơ hội để tài năng trẻ được biểu diễn, được nhìn thấy và từng bước kết nối với công chúng./.

Báo Nhân Dân kỷ niệm hành trình 75 năm phát triển, nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân.