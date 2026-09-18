Vietnam iContent 2026: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian số

Chiều 18/9, Lễ công bố Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026 đã diễn ra tại Hà Nội.

Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, phối hợp cùng Báo VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức.

Ban Tổ chức cho biết Vietnam iContent 2026 được mở rộng thành chuỗi hoạt động với chủ đề “Sống rực rỡ,” hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chương trình lan tỏa những câu chuyện, nội dung và hành động tích cực; khuyến khích hoạt động sáng tạo có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian số và quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết sau ba mùa tổ chức, chương trình ngày càng nhận được sự đồng hành của đông đảo đối tác, nhà tài trợ, đơn vị phối hợp và cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung số.

Nếu như những ngày đầu, chương trình còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực và sự tham gia, thì đến nay, sự đồng hành ngày càng mở rộng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Ban Tổ chức trong việc làm mới nội dung, nâng cao chất lượng và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Theo ông Lê Quang Tự Do, điểm đáng chú ý của Việt Nam iContent 2026 là nhiều ý tưởng trước đây vốn chỉ là mong muốn nhưng nay đã trở thành hiện thực. Đó là việc đưa những nghệ sĩ nổi tiếng cùng Ban Tổ chức triển khai các hoạt động ý nghĩa, không chỉ tại một địa điểm mà trên phạm vi cả nước.

Thông qua chủ đề của chương trình “Sống rực rỡ” năm nay, Ban Tổ chức mong muốn các nhà sáng tạo nội dung số, các nghệ sỹ cùng hướng những hoạt động trên không gian mạng tới những giá trị tích cực, biến sức sáng tạo thành những hành động cụ thể, đưa tinh thần sáng tạo nội dung số đến gần hơn với công chúng, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.

Chương trình Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam năm 2026 bao gồm chuỗi các hoạt động ý nghĩa, trong đó có Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2026 nhằm ghi nhận, vinh danh các cá nhân, tổ chức và sản phẩm có dấu ấn trong hoạt động sáng tạo nội dung trên các nền tảng số tại thị trường Việt Nam.

Giải thưởng diễn ra từ tháng 9-12/2026 trên website của chương trình Vietnam iContent, trên Báo VnExpress tại địa chỉ https://vnexpress.net/giai-tri/vietnam-icontent.

Việc đề cử, bình chọn, chấm chọn và xác định các cá nhân, tổ chức, sản phẩm đạt giải được thực hiện theo Thể lệ Giải thưởng Vietnam iContent Awards 2026 được công bố chính thức trên website của chương trình.

Điểm mới của chương trình năm nay là cuộc thi sáng tạo nội dung số “Sống rực rỡ,” được tổ chức nhằm khuyến khích cộng đồng - đặc biệt là các nhà sáng tạo nội dung, chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh và góc nhìn tích cực về cuộc sống bằng các sản phẩm sáng tạo trên nền tảng số.

Thông qua chủ đề “Sống rực rỡ,” cuộc thi hướng tới lan tỏa tinh thần sống tích cực, nhân văn và có trách nhiệm, khuyến khích mỗi cá nhân chủ động tạo ra những giá trị tốt đẹp cho bản thân và cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng môi trường nội dung số lành mạnh, văn minh và sáng tạo. Cuộc thi diễn ra từ ngày 18/9 đến hết ngày 11/12, với ba hạng mục dự thi gồm video, ảnh và bài viết, tổng giá trị giải thưởng gần 200 triệu đồng.

Chương trình “Sao chọn” - một chương trình trải nghiệm thực tế về văn hóa, ẩm thực Việt Nam. Xuyên suốt hành trình, hơn 30 nghệ sỹ, người có ảnh hưởng cùng các đầu bếp uy tín khám phá những điểm đến, trải nghiệm các món ăn đặc sắc và gặp gỡ những con người góp phần gìn giữ, sáng tạo nên bản sắc ẩm thực của mỗi vùng miền.

Mang thông điệp “Vạn dặm Việt Nam - Vạn vị rực rỡ,” “Sao chọn” không chỉ giới thiệu và tôn vinh những nét đặc sắc của ẩm thực Việt Nam, mà còn kể những câu chuyện về văn hóa, con người và vùng đất phía sau mỗi hương vị, qua đó góp phần lan tỏa vẻ đẹp và bản sắc Việt Nam đến đông đảo công chúng.

Chuỗi hoạt động của Vietnam iContent khép lại với Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026, diễn ra ngày 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động hữu ích gồm: Diễn đàn Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Top Creators and Brands Forum, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp, thương hiệu và hàng trăm nhà sáng tạo nội dung nổi bật, cùng chia sẻ góc nhìn, thảo luận về những xu hướng mới, cơ hội và các vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của ngành sáng tạo nội dung số Việt Nam; khu vực triển lãm và trải nghiệm với các hoạt động tương tác, giao lưu, tạo không gian kết nối giữa cộng đồng, các nhà sáng tạo, nền tảng và thương hiệu; hoạt động tranh tài trên sân khấu dành cho các idol mạng xã hội và nhóm biểu diễn...

Tâm điểm của Ngày hội là Lễ vinh danh Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2026, nơi công bố và vinh danh các cá nhân, tổ chức và sản phẩm nổi bật của mùa giải năm nay.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2024, Vietnam iContent hướng tới xây dựng một hoạt động thường niên, có uy tín dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung số tại Việt Nam, góp phần ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực; đồng thời tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối giữa nhà sáng tạo, nền tảng, doanh nghiệp, thương hiệu và cộng đồng./.

Vietnam iContent: Khích lệ nội dung số quảng bá hình ảnh đất nước Vietnam iContent không chỉ vinh danh, truyền cảm hứng mà còn góp phần khẳng định vị thế sáng tạo số như một ngành công nghiệp mới, giàu tiềm năng và mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.