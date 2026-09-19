15 “ông trâu” tranh tài tại vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Ngày 19/9 (tức ngày 9 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại sân vận động Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn-VTV năm 2026.

Phát biểu khai mạc vòng chung kết Lễ hội, ông Nguyễn Quang Diện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn cho biết, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn là một nét văn hóa đặc sắc, gắn bó sâu sắc mật thiết với đời sống văn hóa tinh thần của người dân miền biển Đồ Sơn qua nhiều thế hệ.

Lễ hội có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ Điểm Tước Đại Vương, mang trong mình những lớp trầm tích văn hóa lâu đời của người dân miền biển.

Lễ hội thể hiện tinh thần thượng võ, lòng dũng cảm, sức mạnh và ý chí của con người Đồ Sơn, gửi gắm khát vọng một cuộc sống bình an, no ấm, cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, mùa màng bội thu, nhân dân hạnh phúc.

Trận chung kết giữa trâu số 21 và trâu số 15. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Ngày 27/12/2012, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn Nguyễn Quang Diện, năm nay, lễ hội có nhiều dấu ấn đổi mới để quảng bá dịch vụ, du lịch địa phương.

Cùng với các nghi lễ truyền thống và phần hội, địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại bên lề; xây dựng các tour trải nghiệm Lễ hội, tổ chức các chương trình nghệ thuật, liên hoan ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP, hội vật giao lưu và carnaval đường phố qua đó giúp du khách không chỉ được thưởng thức những kháp đấu hấp dẫn mà còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, cảnh quan và sự mến khách của người dân Đồ Sơn.

Với sự phối hợp cùng Trung tâm Truyền hình thể thao-Đài truyền hình Việt Nam, Vòng chung kết được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và các nền tảng số VTVgo, THP và các nền tảng truyền thông góp phần đưa những hình ảnh lễ hội cùng những nét đẹp của vùng đất, văn hóa và con người Đồ Sơn, Hải Phòng đến với nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn-VTV 2026 được tổ chức hai vòng: Vòng loại và vòng chung kết.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao giải Nhất cho chủ trâu số 15. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

15 "ông trâu" góp mặt ở vòng chung kết năm nay thực sự là những chiến binh dũng mãnh được chăm sóc và tuyển chọn kỹ lưỡng. Những pha lao vào nhau trực diện, những miếng móc hiểm hóc hay các thế đánh hiểm trở diễn ra tốc độ khiến người xem không thể rời mắt khỏi sân đấu.

Anh Nguyễn Văn Sơn, 57 tuổi đến từ Hà Nội chia sẻ: "Hòa mình vào bầu không khí nghẹt thở từ những phút giây theo dõi trực tiếp các trận so tài cho đến tận khoảnh khắc tiếng trống hội của vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn-VTV 2026 vừa dứt, cảm giác đọng lại trong tôi là sự choáng ngợp trước sức nóng cuồng nhiệt trên các khán đài, những màn giao tranh dũng mãnh đầy tốc độ và mãn nhãn của các 'ông trâu' cùng một không gian văn hóa miền biển đậm đà bản sắc được gìn giữ rất nguyên bản, sống động."

Kết quả, sau khi thắng trâu số 21 trong trận chung kết, trâu số 15 của ông Lê Bá Ngọc đã giành giải Nhất. Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba, giải Cặp trâu chọi hay nhất và giải Trâu có miếng đánh hay nhất./.

Nhiều điểm mới tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 Năm 2026, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn trở lại với cấu trúc hai vòng đấu theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua. ​