Thanh âm gốm - khi đất cất lời kể chuyện làng nghề

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow,” chương trình trình biểu diễn nghệ thuật “Thanh âm Gốm” sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 19 và 20/9/2026 tại Bát Tràng, Hà Nội.

Chương trình đưa công chúng đến với một cách cảm nhận mới về di sản làng nghề, khi gốm không chỉ được nhìn ngắm qua hình dáng, màu men mà còn được lắng nghe qua âm thanh, chuyển động và nghệ thuật trình diễn đương đại.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh tinh thần của Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 là lấy di sản làm nền tảng, thúc đẩy trao truyền, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa, kết nối di sản với nghệ thuật, giáo dục, du lịch và cộng đồng, góp phần xây dựng những sản phẩm văn hóa mới mang dấu ấn của Thủ đô. Trong đó, Bát Tràng được lựa chọn như một không gian đặc biệt, nơi di sản nghề gốm không chỉ được lưu giữ qua những sản phẩm hoàn thiện mà còn tiếp tục được tạo tác, trao truyền và sáng tạo mỗi ngày.

Bà Vũ Thu Hà cho biết từ ý tưởng sử dụng Đất-Nước-Lửa làm hệ biểu tượng xuyên suốt, chương trình được dàn dựng như một hành trình trải nghiệm liền mạch của các hoạt động kết nối ký ức làng nghề, chất liệu gốm với âm nhạc, chuyển động sân khấu, nghệ thuật sắp đặt và sự hiện diện của chính những người làm nghề tại Bát Tràng - ba giá trị trung tâm khiến một sản phẩm văn hóa thực sự "sống."

Lựa chọn Bát Tràng làm không gian tổ chức, “Thanh âm Gốm” khai thác chính chất liệu của làng nghề để xây dựng một hành trình nghệ thuật xuyên suốt. Đất, nước và lửa được sử dụng làm những biểu tượng trung tâm, gắn với quá trình hình thành sản phẩm gốm và câu chuyện về nghề, người, ký ức văn hóa của làng nghề ven sông Hồng.

Chương trình mở đầu với “Mở đất,” đưa khán giả bước vào không gian Bát Tràng thông qua những câu chuyện về văn hóa gốm, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm như nặn gốm, vẽ lam. Người xem có cơ hội tìm hiểu trực tiếp về quá trình tạo nên một sản phẩm gốm cũng như không gian sống của một làng nghề vẫn đang tiếp tục phát triển.

Tiếp đó, hoạt cảnh “Lửa nghề Bát Tràng” kết hợp múa, xiếc và chuyển động sân khấu để tái hiện các công đoạn trong nghề gốm, từ xử lý đất, tạo cốt, phủ men, xếp lò, canh lò đến vận chuyển sản phẩm. Những kinh nghiệm nghề được truyền qua nhiều thế hệ được chuyển hóa thành ngôn ngữ biểu diễn, trong đó câu “Nhất xương, nhì da, thứ ba dạc lò” trở thành một trong những điểm nhấn gợi mở câu chuyện về kỹ nghệ làm gốm Bát Tràng.

Điểm nhấn của chương trình là GOm Show - Âm thanh từ gốm, do nhóm nghệ sỹ Đàn Đó phát triển trên nền tảng nghiên cứu chất liệu bản địa. Sau gần 15 năm nghiên cứu, thử nghiệm, nhóm đã phát triển hơn 30 loại nhạc cụ và vật thể tạo âm từ gốm, sành. Sau phần trình diễn của GOm Show, “Dòng chảy di sản” kết hợp âm nhạc gốm với múa, xiếc và sự tham gia của cộng đồng. Các ngôn ngữ nghệ thuật được kết nối trên cùng sân khấu, hướng tới hình ảnh một cộng đồng cùng gìn giữ và tiếp nối di sản.

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II diễn ra từ ngày 11 đến 20/9/2026 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô. Với tinh thần lấy di sản làm nền tảng, đồng thời thúc đẩy quá trình trao truyền, sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa trong đời sống hôm nay, Festival kết nối di sản với nghệ thuật, giáo dục, du lịch và cộng đồng, góp phần xây dựng những sản phẩm văn hóa mới mang dấu ấn Hà Nội.

Trong dòng chảy đó, Bát Tràng được lựa chọn như một không gian đặc biệt, nơi di sản không chỉ hiện diện trong những hiện vật đã hoàn thành mà vẫn đang được tạo tác, trao truyền và tiếp nối mỗi ngày. Làng gốm Bát Tràng cũng đã được công nhận là thành viên của Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới, khẳng định những giá trị nổi bật của nghề thủ công truyền thống và sức sống sáng tạo của một làng nghề tiêu biểu của Thủ đô./.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Đánh thức di sản bằng nhịp sống đương đại Tối ngày 11/9, Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 với chủ đề "Dòng chảy di sản" chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long, mở màn chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc kéo dài đến 20/9 tại Thủ đô.