Lung linh Lễ hội "Ánh sáng biên cương” lần thứ nhất tại Lạng Sơn

Tối 19/9, tại sân khấu đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn năm 2026 với chủ đề “Sắc màu xứ Lạng.”

Tại chương trình khai mạc, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sắc màu xứ Lạng.”

Các tiết mục được dàn dựng bài bản và công phu với 3 chương: “Cội nguồn di sản - Xứ Lạng ngàn năm”; “Sắc màu xứ Lạng”; “Biên cương hội nhập - kiến tạo tương lai.” Màn biểu diễn nghệ thuật quy tụ hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên trong và ngoài tỉnh.

Điểm nhấn trong chương trình khai mạc tối 19/9 là màn trình diễn thiết bị bay (Drone Light Show). Đây là lần đầu tiên, tỉnh Lạng Sơn tổ chức hoạt động biểu diễn ứng dụng công nghệ ánh sáng và thiết bị bay không người lái để tạo một số hình ảnh trên bầu trời, kết hợp với âm nhạc và nội dung giới thiệu về văn hóa, con người Xứ Lạng. Đây là một trong những hình thức mới được đưa vào chương trình nhằm tăng thêm trải nghiệm cho người xem.

Ngay sau chương trình nghệ thuật đặc sắc, các đại biểu, nhân dân và du khách tiếp tục được thưởng thức phần diễu hành mô hình đèn lồng qua các tuyến phố.

Các mô hình đèn lồng bao gồm 8 mô hình chủ đề của Ban tổ chức; 14 mô hình của các xã trung tâm, phường, các sở, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, trường học và các xe mô hình hưởng ứng khác.

Ngoài chương trình nghệ thuật khai mạc đặc sắc, trong hai ngày lễ hội, nhân dân và du khách sẽ được tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn: triển lãm đèn lồng truyền thống và hiện đại; diễu hành đèn lồng; chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương”; phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng”; tọa đàm phát triển du lịch biên giới Việt Nam-Trung Quốc; các hoạt động trải nghiệm gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn năm 2026 được tổ chức trong hai ngày 19 và 20/9/2026. Đây là năm đầu tiên Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương, với định hướng tạo thêm một không gian văn hóa, vui chơi, trải nghiệm phục vụ nhân dân và du khách.

Lễ hội cũng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thông qua Lễ hội, tỉnh Lạng Sơn hướng tới tạo điểm nhấn mới trong chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, từng bước xây dựng thương hiệu “Lễ hội Ánh sáng biên cương” mang tầm khu vực; đồng thời kích cầu phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, thu hút khách du lịch lưu trú và thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh./.

Lạng Sơn kỳ vọng kích cầu du lịch đêm với Lễ hội Ánh sáng biên cương Không chỉ tạo thêm không gian vui chơi, trải nghiệm cho người dân và du khách, lễ hội còn được kỳ vọng góp phần hình thành sản phẩm du lịch đêm mới, thu hút khách lưu trú.