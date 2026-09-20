Tạo dựng không gian mới cho giao lưu nhạc Jazz quốc tế tại Thủ đô

Sau ba ngày diễn ra tại nhiều không gian ở trung tâm Hà Nội, Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội - Hanoi Jazztival 2026 đã khép lại tối 19/9, ghi nhận hơn 12.000 lượt khán giả tham dự trực tiếp.

Với sự tham gia của các nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế cùng chuỗi hoạt động biểu diễn, giao lưu, triển lãm, tọa đàm và workshop, mùa đầu tiên của Liên hoan bước đầu cho thấy khả năng hình thành một không gian giao lưu Jazz quốc tế tại Thủ đô.

Đưa Jazz đến gần hơn với không gian đô thị

Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” diễn ra từ ngày 17-19/9 tại 9 không gian, cụm địa điểm, với 11 chương trình và hoạt động, quy tụ 14 ban nhạc, nghệ sỹ và nhóm nghệ sỹ.

Trong số này có 7 ban nhạc quốc tế đến từ Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… cùng nhiều nghệ sỹ Jazz Việt Nam như nghệ sỹ ưu tú Quyền Văn Minh, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Bảo Long, Quyền Thiện Đắc.

Một điểm đáng chú ý của Hanoi Jazztival 2026 là cách tổ chức không bó hẹp các chương trình trong những sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. Jazz được đưa đến bảo tàng, không gian di sản, câu lạc bộ và đường phố, kết hợp nhiều hình thức từ biểu diễn, triển lãm đến tọa đàm, workshop và jam session.

Cách tiếp cận này tạo điều kiện để công chúng tiếp xúc với Jazz ở nhiều hình thức khác nhau, đồng thời mở rộng sự tương tác giữa nghệ sỹ và khán giả.

Qua ghi nhận tại các điểm diễn ra chương trình, sự đa dạng về phong cách biểu diễn, những màn ngẫu hứng và kết hợp giữa các nghệ sỹ nhận được sự quan tâm của công chúng.

Đặc biệt, việc tổ chức các chương trình trong không gian mở góp phần đưa Jazz ra khỏi phạm vi của một dòng nhạc thường gắn với sân khấu chuyên biệt.

Tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ trong đêm bế mạc, khán giả có thể tiếp cận trực tiếp các phần trình diễn của Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band và San Trịnh & Sautéed Grabba Band.

Đêm diễn không chỉ khép lại lịch trình của Liên hoan mà còn là điểm hội tụ của tinh thần “Giai điệu không biên giới” xuyên suốt ba ngày: sự gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sỹ, giữa nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế, giữa những nền văn hóa âm nhạc khác nhau và giữa nghệ sỹ với chính công chúng của thành phố.

Nếu những chương trình đầu tiên mở ra cuộc gặp gỡ giữa Jazz Việt Nam và thế giới, thì đêm bế mạc đưa hành trình ấy trở về giữa một không gian mở giữa lòng Hà Nội.

Tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, khoảng cách giữa sân khấu và công chúng được thu hẹp, để những màn trình diễn và ngẫu hứng trở thành một phần trong nhịp sống của khu vực trung tâm Thủ đô.

Chương trình nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Sự khác biệt về thế hệ, phong cách và ngôn ngữ âm nhạc của các nghệ sỹ tham gia cũng tạo nên một lát cắt tương đối đa dạng về Jazz tại Việt Nam và quốc tế. Từ Big Band, Fusion đến những thử nghiệm và ngẫu hứng của các nghệ sỹ trẻ, các chương trình cho thấy khả năng kết nối nhiều cách tiếp cận Jazz trong cùng một không gian văn hóa.

Mở rộng công chúng qua truyền thông số

Cùng với các hoạt động trực tiếp, Hanoi Jazztival 2026 có độ phủ đáng kể trên môi trường số. Theo Ban tổ chức, các nội dung truyền thông của Liên hoan tiếp cận hơn 2 triệu người trên Facebook; TikTok đạt hơn 200.000 lượt xem và hơn 5.000 lượt truy cập; trailer Hanoi Jazztival 2026 trên YouTube đạt hơn 100.000 lượt xem.

Các hoạt động truyền thông trên Google ghi nhận hơn 7.000 lượt công chúng truy cập, tìm hiểu thông tin về Liên hoan. Sự kiện đồng thời nhận được sự quan tâm, đưa tin của hơn 40 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và đơn vị truyền thông Trung ương, Hà Nội và các địa phương.

Việc kết hợp giữa các chương trình trực tiếp, hệ thống truyền thông ngoài trời và nền tảng số giúp thông tin về Liên hoan vượt ra ngoài phạm vi các địa điểm biểu diễn. Với một sự kiện chuyên về Jazz, đây cũng là yếu tố góp phần mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và tạo nhận diện cho một hoạt động văn hóa mới tại Hà Nội.

Hướng tới một sự kiện văn hóa quốc tế thường niên

Hanoi Jazztival 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì; Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp IB Group Vietnam tổ chức thực hiện.

Việc tổ chức mùa đầu tiên nằm trong định hướng xây dựng Hanoi Jazztival trở thành một sự kiện văn hóa-nghệ thuật quốc tế thường niên của Thủ đô, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và cụ thể hóa định hướng của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Từ góc độ giao lưu văn hóa, sự hiện diện của các nghệ sỹ quốc tế tại Hà Nội tạo thêm cơ hội để nghệ sỹ Việt Nam trao đổi, biểu diễn và tiếp cận những cách thức thể hiện Jazz khác nhau. Ở chiều ngược lại, thông qua các chương trình chung và không gian biểu diễn tại Hà Nội, nghệ sỹ quốc tế có thêm cơ hội tiếp cận đời sống văn hóa và công chúng của Thủ đô.

Kết quả của mùa đầu tiên, với hơn 12.000 lượt khán giả trực tiếp, sự tham gia của các nghệ sỹ đến từ nhiều quốc gia và độ phủ trên các nền tảng truyền thông, là cơ sở ban đầu để Hanoi Jazztival tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng bản sắc và mở rộng quy mô trong những mùa tiếp theo.

Từ một liên hoan Jazz được tổ chức lần đầu, Hanoi Jazztival 2026 đã bước đầu tạo dựng một không gian kết nối giữa nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế, giữa âm nhạc với không gian đô thị và giữa nghệ thuật với công chúng. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật quốc tế của Hà Nội, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Thủ đô trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa./.

'Chắt lọc' văn hóa truyền thống Việt trong những tác phẩm Jazz vươn tầm quốc tế Các chuyên gia cho rằng hoàn toàn có thể xây dựng một thứ nhạc Jazz mang ngôn ngữ dân gian Việt Nam hay nói cách khác chất liệu dân gian hoàn toàn có thể tạo ra các tác phẩm Jazz quốc tế.