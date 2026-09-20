Khẩn trương ứng cứu tàu hàng Merchant Mariner gặp sự cố ở vùng biển Quảng Ngãi

Sáng 20/9, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương phối hợp triển khai các phương án ứng phó, kiểm soát chặt chẽ sự cố tàu chở quặng mang quốc tịch Hy Lạp Merchant Mariner bị nước tràn vào hầm dằn khi hành trình về vùng biển Dung Quất, bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 18/9/2026, khi tàu Merchant Mariner (đang trên hành trình vận chuyển hơn 174.000 tấn quặng sắt từ Malaysia về cảng Dung Quất) cách khu neo đậu khoảng 15 hải lý.

Tại đây, thuyền trưởng phát hiện nước xâm nhập vào các két nước dằn mạn trái số 4, 5 và 6, khiến tàu bị nghiêng nhẹ.

Nhận định ban đầu cho thấy nguyên nhân sự cố là do tàu va phải bãi đá ngầm trong quá trình di chuyển.

Tại thời điểm ghi nhận sự cố, tàu có 24 thuyền viên (gồm 8 người Hy Lạp và 16 người Philippines) do ông Chondros Charilaos quốc tịch Hy Lạp làm thuyền trưởng.

Đặc biệt, trên tàu hiện đang chứa khoảng 3.375 tấn dầu FO 227 tấn dầu DO cùng hệ thống nhiên liệu lớn, đặt ra yêu cầu cấp bách về công tác phòng chống tràn dầu.

Rất may, đến nay toàn bộ 24 thuyền viên đều an toàn, tình trạng ổn định; chưa phát hiện nước vào hầm hàng và chưa ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, do ghi nhận tàu chìm sâu hơn xuống nước (mực nước ngập thân tàu lúc 18 giờ 45 phút ngày 18/9 đạt: vị trí mũi 18,87m, vị trí giữa 19,28m và vị trí lái 19,69m), Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng khẩn trương xây dựng, triển khai phương án cứu hộ khẩn cấp, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến kết cấu thân tàu, đồng thời thực hiện các biện pháp an toàn như đóng các van két dầu, bố trí tàu lai dắt trực canh 24/24 giờ để phòng ngừa rủi ro.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho tàu và thuyền viên; cấp phép cho các lực lượng cứu hộ, công ty bảo hiểm, đơn vị khảo sát tiếp cận hiện trường.

Lực lượng biên phòng cũng đang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng, tăng cường tuần tra, giám sát chặt chẽ diễn biến của tàu và giữ vững an ninh trật tự tại khu vực neo đậu.

Trong ngày 20/9, các đơn vị chức năng tiếp tục họp bàn, bám sát tình hình thực tế để sẵn sàng triển khai các phương án giải phóng hàng hóa, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tại vùng nước cảng biển Dung Quất./.

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