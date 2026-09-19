Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI năm 2026: Vinh danh 30 nhà nông trẻ

Tối nay, 19/9, tại xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI, vinh danh 30 thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc và trao giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.

Đây là 30 gương mặt nhà nông trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc với những sáng kiến, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xác định việc đồng hành cùng thanh niên nông thôn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chiến lược và lâu dài.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy, Giải thưởng Lương Định Của là giải thưởng cao quý mang tên nhà khoa học, nhà giáo, nhà cách mạng tiêu biểu của nền nông nghiệp Việt Nam, được Trung ương Đoàn duy trì tổ chức trong 21 năm qua (2006 – 2026). Giải thưởng cùng cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn đã trở thành môi trường rèn luyện, bệ phóng tài năng và nguồn cổ vũ lớn lao đối với hàng triệu thanh niên nông thôn trên cả nước.

Trải qua 21 năm đồng hành cùng thanh niên nông thôn, Giải thưởng Lương Định Của đã tôn vinh 2.188 nhà nông trẻ xuất sắc - những người không ngừng khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ và nâng cao đời sống cho cộng đồng.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Vietnam+)

Tiếp nối truyền thống đó, năm nay, từ 94 hồ sơ đề cử của 30 tỉnh, thành đoàn, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 30 nhà nông trẻ xuất sắc nhất. Các nhà nông trẻ được vinh danh năm nay thể hiện được tính đa dạng và sức sáng tạo của tuổi trẻ: từ những trí thức trẻ tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các thanh niên tự tin làm chủ doanh nghiệp, các gương trực tiếp sản xuất giỏi, cho đến các bạn trẻ đang tích cực điều hành các câu lạc bộ thanh niên sản xuất tại địa phương.

Đặc biệt, lễ tuyên dương năm nay ghi nhận mô hình sản xuất kinh doanh xuất sắc của nhà nông trẻ đạt doanh thu lên tới 100 tỷ đồng/năm. Bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, các thanh niên trẻ chính là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần đưa nông thôn Việt Nam phát triển hiện đại và bền vững.

Cùng với Giải thưởng Lương Định Của, cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 tiếp tục khẳng định là sân chơi trí tuệ, bệ phóng tài năng uy tín cho các bạn trẻ yêu thích nông nghiệp.

Năm nay, cuộc thi đã thu hút 315 dự án khởi nghiệp đến từ 33 tỉnh, thành đoàn trên cả nước tham gia tranh tài. Trải qua 3 vòng bán kết khu vực diễn ra sôi nổi tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, hội đồng giám khảo đã công tâm lựa chọn được 30 dự án xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết toàn quốc và quyết định trao giải cho 9 dự án khởi nghiệp tiêu biểu nhất.

Ban tổ chức trao giải cho các dự án. (Ảnh: Vietnam+)

Các dự án không chỉ thể hiện sự đa dạng trong các lĩnh vực từ sản xuất, chế biến nông sản, ứng dụng công nghệ sinh học đến phát triển du lịch nông nghiệp, mà còn khẳng định rõ nét tư duy đổi mới, tính khả thi và tinh thần sẵn sàng đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn xa.

Bí thư Nguyễn Kim Quy bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng rằng các nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của và các dự án của cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn được trao giải thưởng hôm nay sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo, mở rộng liên kết và nâng cao năng lực quản trị trở thành lực lượng nòng cốt, dẫn dắt và lan tỏa phong trào thanh niên nông thôn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu rất cao về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh và nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. Ngành nông nghiệp đứng trước nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt với thách thức không nhỏ từ biến đổi khí hậu, sự thay đổi xu hướng tiêu dùng toàn cầu hướng tới các tiêu chuẩn xanh, phát thải thấp và truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt.

Điều đó đòi hỏi lực lượng thanh niên nông thôn với lợi thế về sức trẻ, trí tuệ và sự nhạy bén với công nghệ, phải thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, chủ thể tiên phong trong mọi lĩnh vực. Thanh niên cần chủ động đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, chú trọng nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu nông sản Việt uy tín.

Tuổi trẻ cũng phải đi đầu trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao, đưa thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và công nghệ sinh học vào toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ.

“Lực lượng thanh niên cần tiên phong phát triển nông nghiệp xanh và bền vững thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện cam kết quốc tế Net Zero của Việt Nam. Cuối cùng, các bạn trẻ cần tích cực đẩy mạnh liên kết, hợp tác, thành lập các hợp tác xã trẻ, tổ hợp tác thanh niên để xây dựng những chuỗi giá trị bền vững từ đồng ruộng đến thị trường,” Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy nói./.

Thanh niên cần nuôi dưỡng mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định lực lượng thanh niên hôm nay có thể đưa ra phương châm hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai.”