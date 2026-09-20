Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Tiếp thu thêm ý kiến góp ý, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vào đúng ngày 24/11/2026 và không thực hiện hoán đổi ngày làm việc, để trình Chính phủ xem xét.

Theo quy định, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Năm 2026, ngày 24/11 rơi vào thứ Ba và trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý và rà soát yêu cầu thực tế, Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ đúng 1 ngày vào thứ Ba ngày 24/11, không thực hiện hoán đổi thêm ngày làm việc.

Trước đó, trong quá trình xây dựng lịch nghỉ, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu phương án hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11 sang thứ Bảy, ngày 28/11, qua đó hình thành kỳ nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 21/11-24/11. Phương án này nhằm tạo quỹ thời gian liên tục để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng, du lịch và dịch vụ.

Tuy nhiên, qua quá trình lấy ý kiến và tiếp tục rà soát, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung phương án chỉ nghỉ 1 ngày vào đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, không thực hiện hoán đổi.

Theo Bộ Nội vụ, thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo. Việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Việc điều chỉnh theo hướng không hoán đổi không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đúng ngày 24/11/2026 theo quy định.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24/11/2026, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Phương án điều chỉnh cũng phù hợp với tinh thần chung về bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nhịp độ xử lý công việc cuối năm, hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động phát sinh đối với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục.

Phương án nghỉ 1 ngày bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn cuối năm./.

Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày Bộ Nội vụ đề xuất kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ (tức Thứ Năm, ngày 4/2/2027) đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi (tức Thứ Tư, ngày 10/02/2027).

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